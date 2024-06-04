Гранты создают рабочие места

Теперь Жаннур Лесбекова не просто владелица популярной швейной мастерской, но и учебного центра, на базе которого готовит швей и модельеров. На дизайне и пошиве одежды Жаннур сосредоточилась после того, как в стране начали выдавать безвозмездные гранты на открытие своего бизнеса. Знакомые и друзья, решившие заняться пошивом постельного белья, корпеше, одежды, стали просить научить их шить. Сначала их самих, потом – дочерей, родст­венниц и знакомых.

Находясь в декретном отпуске, потомст­венная швея охотно откликалась на подобные просьбы. Благо, еще в начале 90-х годов после окончания 9-го класса она освоила профессию портнихи, чтобы по примеру мамы радовать земляков красивыми нарядами.

Когда пригласили на работу в Шымкентский колледж искусства и дизайна имени А. Кастеева, согласилась. Почти два десятилетия преподавала там, время от времени подумывая о том, чтобы уйти в бизнес и работать на себя и свою семью. Хотелось иметь гибкий график работы, чтобы самой распоряжаться своим временем.

Наконец, уволилась, решив открыть авторское ателье. Заказов сразу было много, так как в городе ее знали, поэтому мастерскую вскоре пришлось расширить, трансформировав в цех.

К пошиву национальных костюмов и головных уборов, нарядных платьев стала привлекать своих учениц, изначально определившись, что процесс обучения будет носить практический характер. Девушки и женщины смотрели, учились, пробовали. Брали в руки ножницы и иголку, садились за швейную машинку. Конечно, получалось не все и не сразу. Но наставница всегда в трудную минуту оказывалась рядом, подсказывая и помогая исправить, если вдруг что-то пошло не так.

– Мои первые ученицы уже имеют свой бизнес, – рассказывает Жаннур Лесбекова. – Практически все подали заявки на получение грантов, успешно защитили свои проекты перед комиссией и получили финансирование. Конечно, многие из них рассказывали своим клиентам, кто и где их научил моделировать и шить одежду. Так у меня никогда не было проблем с девушками, желающими научиться шить и кроить, моделировать и освоить все виды казахского национального шитья.

Неудивительно, что помещение, в котором шили и учили, довольно скоро стало тесным, да и швейных машинок оказалось маловато. Тогда-то Жаннур и решила пойти по пути своих же учениц, как многодетная мать подав заявку на получение безвозмездного гранта на открытие учебного центра по подготовке швей.

Проект одобрили без дополнительных вопросов. На полученные в прошлом году грантовые средства предпринимательница приобрела автоматизированные швейные машины, манекены, закупила ткани и прочие расходные материалы.

В прошлом году с учебным центром договор на оказание образовательных услуг заключил Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова. С сентября на его базе обучение по производственным дисциплинам проходят студенты факультета «Дизайн» Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова.

– С сентября я работаю по контракту с ЮКУ, – рассказывает Жаннур Лесбекова. – Ежедневно студенты третьего и четвертого курсов факультета дизайна одежды учатся шить. Освоив ремесло, все они после получения диплома смогут найти себя в бизнесе. У нас огромный ресурс для того, чтобы самим одевать казахстанцев, пока же огромные объемы одежды ввозятся из сопредельных стран и дальнего зарубежья. Это неправильно. Я хочу помочь переломить ситуацию.

Наряду с моделированием одежды будущими специалистами также изучаются народные виды рукоделия, такие как аппликация и вышивка.

Жаннур Лесбекова старается дать будущим дизайнерам практические навыки и знания, необходимые для успешной карьеры. Многие студенты делают ее уже сейчас, не дожидаясь получения диплома о высшем образовании.

Учебный центр Жаннур Лесбековой является ярким примером того, как поддержка государства в виде безвозмездных грантов открывает новые возможности для молодежи, способствует развитию женского предпринимательства и экономики города в целом.

В Шымкентском городском управлении занятости и социальной защиты уверены, что грантовая поддержка – отличная возможность для населения по осуществлению своих бизнес-идей и улучшению качества жизни. Горожане это тоже осознают. Отсюда и та активность, которую отмечают специалисты при рассмотрении заявок со стороны жителей на участие в программе. Их принимали с 20 по 31 мая.

Чтобы гранты работали на результат, в текущем году в программу грантовой поддержки внесли изменения, введя трансляцию защиты проектов в прямом эфире в социальных сетях карьерных центров. В ходе эфира горожане могли задавать свои вопросы.

В этом году сумма безвозмездного гранта составляет 400 МРП, или 1 476 800 тенге. Грант предоставляется один раз, и получить его могут зарегистрированные безработные, люди с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду, кандасы (официальные переселенцы), межрегиональные переселенцы, получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет), получатели пособия по потере кормильца.

В списке получателей также значатся социально уязвимые слои населения, имеющие сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» (полученный не более трех лет назад) и зарегистрировавшие свою деятельность в качестве безработного или ИП менее чем за три года до подачи заявки на грант.