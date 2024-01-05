Гримасы тендера

Тревогу о судьбе растений бьют многие неравнодушные горожане и волонтеры в социальных сетях. Напомним, что оранжерея Ботанического сада существует с 1969 года, выполняя четыре функции: коллекционную, научную, просветительскую, производственную.

Ее визитной карточкой и особой гордостью являются пальмы, самой взрослой из которых более 80 лет. Нес­колько десятилетий ученые и сотрудники Ботсада выхаживали и растили субтропические растения, создавая им благоприятные условия. Не одно поколение школьников Алматы приходило на экскурсию в эту оранжерею, чтобы своими глазами увидеть уникальные растения, растущие в далеких теплых странах.

К слову, и фотокорреспондент «Казахстанской правды» Юрий Беккер, с которым мы пришли в Ботсад, был глубоко потрясен увиденным. Он вспоминает, что, будучи школьником, являлся членом клуба юных натуралистов и часто посещал оранжерею. Уже тогда делал фотографии растений и хорошо помнит пальму, пережившую эти испытания.

Форс-мажор в жизни уникальных растений и коллектива наступил в 2022 году. Об этом нам рассказал начальник производственно-технического отдела Ботсада Бакытжан Байракимов, показав безрадостную картину, которая кроется за забором.

А как же все хорошо начиналось... В 2019 году Ботанический сад открыл свои двери после масштабной реконструкции, проведенной Фондом Булата Утемуратова, став любимым местом отдыха алматинцев и гостей мегаполиса. Тогда же в дар Ботсаду был передан проект реконструкции оранжереи, разработанный за счет средств фонда. Согласно ему Министерство экологии и природных ресурсов РК выделило средства, и был объявлен тендер, который выиграло ТОО «Шах».

По словам Бакытжана Байракимова, в марте 2022 года строи­тельная компания приступила к реконструкции. Строители быст­ро разобрали всю конструкцию, но тут у них появились проблемы с деньгами, связанные, как они поясняют, с ростом цен на строительные материалы. Компания начала писать письма в адрес руководства Ботсада об удорожании проекта и необходимости выделения дополнительного финансирования. Оно, в свою очередь, обратилось в Министерство экологии и природных ресурсов с просьбой о выделении дополнительных средств, но этот процесс требовал времени и определенных процедур.

Как вспоминает собеседник, во время сильных морозов им даже приходилось организовывать ночное дежурство. Сотрудники своими силами отапливали разобранную оранжерею газовыми и электрическими печами и даже жгли костры, чтобы спасти растения.

Но сегодня, заверил Бакытжан Байракимов, пальмам уже ничего не угрожает и они находятся под надежным куполом, который свои­ми силами соорудили рабочие обслуживающей компании и сотрудники Ботсада. Для этого площадь вокруг пальм максимально сжали, а саму конструкцию снаружи обмотали специальной пленкой для теплиц, выдерживающей перепады температур от +30 до -30 градусов. Сверху сделали крышу. Она оборудована лагами и стропилами и утеплена специальным тепло­изоляционным материалом.

Во время грянувших декабрьских морозов, когда ночная температура опускалась до -26 по Цельсию, внутри самодельной конструкции было +10 градусов, а сейчас доходит до +20. Мы увидели, что пальмы находятся в удовлетворительном состоянии. Стоит выразить огромную благодарность волонтерам, которые оперативно собрали средства и купили восемь тепловых пушек, круглосуточно обогревающих растения от морозов. Но теперь Ботанический сад несет немалые материальные затраты, так как более пяти миллионов тенге в месяц уходит на оплату электричества.

– По идее эти расходы должна нести подрядная организация, которая и привела к такому коллапсу оранжереи. Если первый год они проявляли хоть какое-то участие в судьбе растений, то в текущем году – словно растворились в тумане. Ботаничес­кий сад подал на подрядчика в суд и выставил иск. Суд признал компанию недобросовестным поставщиком услуг и обязал завершить строительство. Скоро будет корректироваться бюджет Министерства экологии и природных ресурсов на 2024 год. Надеемся, что в него включат статью о дополнительном выделении средств на реконструкцию оранжереи, – сказал собеседник.

Можно понять и состояние заведующей лабораторией тропических и субтропических растений Шолпан Масалимовой. По ее словам, в первую очередь они спасали уникальные экземпляры. Один из них – саговник, который пережил блокаду Ленинграда и был передан в дар алматинскому Ботсаду во время открытия.

– Неужели наши бизнесмены не понимают, что оранжерея – это достояние республики? Мы с таким оптимизмом встретили начало реконструкции. Планировалось обновить остекление, систему отопления, дополнить искусственным дождем, оснас­тить водопад современным оборудованием, все были в предвкушении отличных перемен. Ведь оранжерея – одно из любимых мест для экскурсий школьников, гос­тей города, – поделилась она.

Анализируя ситуацию с реконструкцией оранжерейного комп­лекса, генеральный директор Института ботаники и фитоиндустрии Гульнар Ситпаева отметила, что система электронных госзакупок не обеспечивает безо­пасность от недобросовестных поставщиков.

– Полагаю, что к подобным проектам на особо охраняемой природной территории со статусом природоохранной и научной организации, какой является Главный ботанический сад, должны допускаться только зарекомендовавшие себя компании, имеющие устойчивое финансовое положение. В данном случае мы столкнулись с подрядчиком, который безответственно отнесся к работе. Выиграв тендер, буквально через месяц после начала работ они стали говорить об удорожании цен и просить дополнительные средства. В конечном итоге ремонт остановился, – посетовала она.