Хлопковые кластеры

Проект создания хлопкового кластера – одно из ключевых нап­равлений развития аграрного юга. Он предполагает создание нескольких десятков предприятий в хлопчатобумажной отрас­ли, мощности которых позволят перерабатывать весь объем производимого в регионе сырца. Пока же на долю трех предприя­тий – ТОО «Azala textile», «Azala cotton», ТОО «Аllіаnce» (ЮТЕКС) – приходится 18%.

– Для повышения доходов области необходимо создать новые рабочие места, – отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на совещании по развитию хлопковой отрасли. – При этом большое значение имеет развитие хлопкового кластера. В хлопководстве необходимо совершенствовать водосберегающие технологии, провести большие исследования. Акиматом будут созданы условия для развития хлопкового кластера. У нас большие планы в этом нап­равлении.

Своими предложениями и мнениями поделились крупные предприниматели-хлопководы, представители финансовых организаций, депутаты областного маслихата, ученые. По их словам, в первую очередь необходимо улучшить качество хлопка-сырца, являющегося основой для соз­дания хлопково-текстильного кластера.

Чтобы добиться решения этой задачи, разработан проект концепции, цель которой – диверсификация хлопководства, развитие до 2027 года предприятий хлопчатобумажного комплекса и получение конкурентоспособной продукции текстильной промышленности.

За предстоящие годы планируется создать 75 предприятий по производству высококачественной продукции, начиная с выращивания хлопка-сырца. Планируется довести объем переработки получаемого в облас­ти хлопкового волокна до 100%, открыв при этом более 41 тыс. рабочих мест. Поставлена цель наладить выпуск тканей, мас­ла, одежды и других изделий из хлопка.

В текущем году в Южном Казахстане под культуру отвели 105,8 тыс. га, это 95% от прошлогоднего уровня. Снижение вполне прогнозируемое, если учесть, что в минувшем году земледельцы столкнулись с проблемами по реа­лизации выращенного урожая, цена на который резко упала.

При этом часть дехкан утверж­дает, что они до сих пор не получили полного расчета. Из-за неправильного развития текс­тильной и швейной промышленности в стране цена продажи хлопка-сырца напрямую зависит от индекса хлопка-волокна на ливерпульской хлопковой бирже. Чтобы повысить рентабельность, необходимо наладить глубокую переработку сырья, а не продавать волокно.

В хлопководстве трудятся около 70 тыс. человек, насчитывается около 25 тыс. агроформирований. Большинство хлопковых хозяйств малоземельные, что тоже создает дополнительные проблемы, связанные с невозможностью соблюдать севооборот, обновлять технику, привлекать банковские займы.

Практика показывает, что около 300 тыс. тонн хлопка-сырца, ежегодно собираемых на юге республики, позволяют создать для их переработки девять хлопковых кластеров. Южане намерены использовать положительный опыт, наработанный по созданию и развитию хлопчатобумажного кластера в соседнем Узбекистане.

В Узбекистане за счет государственной поддержки текстильной и швейной промышленности открыто много конкурентоспособных предприятий. Сейчас там успешно работают 419 текс­тильных, 1 293 швейные и трикотажные фабрики. Уровень переработки пряжи достиг 50%. К концу текущего года данный показатель планируется увеличить до 70%.

Для этого государство планирует выделить грант в размере 150 млн долларов на приобретение оборудования для окрашивания тканей и производства смешанных тканей. Предусмот­рены и налоговые льготы. К примеру, текстильные предприятия, экспортирующие не менее 80% своей продукции, будут платить социальный налог в течение трех лет по ставке 1% вместо нынешних 12%.

Кроме того, есть возможность платить налог на имущество с отсрочкой на три года.

– Со стороны Правительства необходимо принять государственную программу создания и развития хлопчатобумажного кластера, – считает Дархан Сатыбалды. – Она должна преду­сматривать системное развитие хлопководства, его научной базы, текстильной и легкой промышленности в стране. В рамках данной программы необходимо запланировать ряд мер государственной поддержки, в том числе инвестиционное субсидирование – возмещение половины затрат при строительстве или расширении мощностей хлопкоперерабатывающих и текстильных предприятий, кредитование хозяйств по ставке 2,5% годовых для проведения весенних полевых и осенних уборочных работ, гарантировать налоговые льготы предприятиям, экспортирующим готовую продукцию.