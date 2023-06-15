Имена из истории

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Злата Белая

Школам столицы присвоили имена исторических личностей.

Так, школа-лицей № 1 будет отныне носить имя Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Талгата Бегельдинова. Покоривший небо легендарный летчик за сбитые вражеские самолеты в воздушных боях был удостоен звания Героя Советского Союза в возрасте 24 лет. На его счету 305 боевых вылетов, несколько лично сбитых вражеских самолетов. После войны Талгат Бегельдинов продолжал службу в Военно-воздушных силах СССР и гражданской авиации.

Заслуженно увековечено имя и наркома просвещения, государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие образования и казахской культуры, Темирбека Жургенова. Его имя присвоено школе-лицею № 70. Школа-лицей № 92 отныне будет носить имя горного инженера, доктора геолого-минералогических наук, одного из первых учредителей Академии наук РК, заслуженного деятеля РК Акжана Аль-Машани.

Школе-гимназии № 65 присвоено имя казахского поэта, публициста, педагога, одного из основателей новой казахской литературы, активного члена движения «Алаш» Маг­жана Жумабаева. А ученики школы-лицея № 88 с нового учебного года будут учиться в учебном заведении имени поэта, писателя, автора более 50 поэтических сборников, литературно-критических и детских книг Кадыра Мырза Али. Имя одного из основателей центральноказахстанской школы исполнения кюев в стиле шертпе, выдающегося кюйши, композитора Таттимбета присвоено школе искусств № 1.

Соответствующее постановление в столичном акимате уже подписано.

#Астана #Образование #школы #история #РК #имена #переименование

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