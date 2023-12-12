Инвестиции и обмен опытом

Деловые люди юга республики, представители управления предпринимательства и промышленности, акиматов ряда городов и районов области посетили с рабочей поездкой Китай. Целями переговоров стали расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций и обмен опытом.

В рамках поездки делегация ознакомилась с новыми производственными технологиями, оборудованием для малого и среднего бизнеса в городах Чжэнчжоу и Иу.

В городе Чжэнчжоу провинции Хэнань делегация южан ознакомилась с процессом выращивания садовых и домашних цветов, кустарников и декоративных деревьев.

Заинтересовала южноказах­станцев и презентация проекта Smart City от компании Chuitian Technology, специализирующейся на выпуске оборудования для уличного освещения, светофоров, камер видеонаблюдения и специальных систем безопасности.

Проект Smart City направлен на внедрение цент­рализованной информационной системы, позволяющей контролировать данные по противопожарной ситуации, ЧС, автомобильным пробкам на улицах, а также безопасности во дворах школ и в жилом секторе.

Предприниматели двух стран обсудили возможности и перспективы сотрудничества. Есть первые договоры о создании совместного бизнеса. Так, в ходе поездки достигнута взаимная договоренность между хозяйством, занимающимся рыбоводством в городе Чжэнчжоу, и предпринимателем из Сауранского района по дальнейшему деловому взаимодействию.