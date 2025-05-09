Вот и библиотекарь Алматинского лицея № 134 Рауза Муменбаева только благодаря сайту «Память народа. 1941–1945» нашла новые сведения о боевом пути своего отца – Ахмета Осма­новича Муменбаева.

Как рассказала мне Рауза Ахметовна, ее отец ушел из жизни в 1972 году, когда ей было всего 12 лет. Его родина – город Верный (Алма-Ата, Алматы). Отсюда 21-летним юношей он отправился на фронт.

– Помню, отец говорил, что война ему часто снилась, но рассказывал о ней очень мало, видимо, слишком тяжелые это были воспоминания. Мне запомнился лишь один из его рассказов.

Это было на территории Украи­ны. Часть солдат его под­разделения, и он в их чис­ле, в одном из сел попала в окружение. Местные жители спрятали их в сарае, закидали соломой. Когда в село вошли немцы, они, видимо, знали, что здесь должны быть советские солдаты, искали их, ходили по домам. А тот сарай, где их прятали, расстреляли автоматными очередями. Отцу повезло, он выжил. Когда он об этом рассказывал, я плакала. Больше ничего не помню, – говорит Рауза Ахметовна.

И вот недавно на сайте «Память народа. 1941–1945», где публи­куются рассекреченные архивные документы Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, узна­ла о боевом пути своего отца.

Муменбаев Ахмет Османович родился 2 августа 1918 года. Был призван в армию 1 января 1939 года.

Место призыва: Сталинский РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата.

Участвовал в финской войне, которая длилась два года, после чего в 1941 году вновь был призван на фронт в звании сержанта. Его воинская часть – 1959-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк.

С сентября 1943 года по май 1945-го воевал в составе 41-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады.

Участник Сталинградской битвы, освобождал Украину, Польшу, Германию. Принимал участие во взятии Берлина, дважды был ранен. Тысячи его друзей-одно­полчан погибли, а его смерть обошла стороной.

В архивных документах приводился и фронтовой эпизод.

«При прорыве обороны немцев с плацдарма на реке Одер, а затем при преследовании противника до выхода на реку Эльба шофер бронетранспортера сержант Муменбаев под сильным огнем противника ежедневно выезжал на наблюдательные пункты и в боевые порядки батарей. Более 1 000 км под огнем противника проехал он на своей машине. Машина не имела ни одного отказа в работе и всегда была в боевой готовности».

– За скупыми строчками этого военного донесения – вся тяжесть ответственности и архиважности тех сражений, за ними – тысячи километров дорог, пронизанных войной. За бои на Эльбе отец был представлен к ордену Красной Звезды, но награжден медалью «За боевые заслуги», – продолжает рассказ Рауза Ахметовна. – Судьба распорядилась так, что отец воевал на самых напряженных участках Украинского и Белорусского фронтов, дошел до Берлина.

Его смелость, решительность, армейскую смекалку по достоинству оценило командование части и фронта. Он был награж­ден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Демобилизовался папа лишь в декабре 1946 года. Работал водителем. Вместе с мамой они прожили 16 лет в доме, который построили сами. В семье подраста­ли три дочери – моя старшая сестра Светлана после школы поступила в медицинский институт, стала врачом, я выучилась на библиотекаря, а младшая Раиса окончила исторический факультет КазПИ имени Абая.

Мы гордимся своим отцом, он был очень скромным человеком, соблюдал удивительную чистоту в доме, любил хорошие песни, был приветливым, с пониманием относился к чужому горю и к чужой радости. Очень любил читать, в нашем доме всегда было много газет и журналов, которые выписывал отец. Мы будем всегда его помнить.

…Писатель Константин Симонов, который всю войну прошел в качестве военного корреспондента, писал, что ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И эта работа всегда на грани жизни и смерти. Она тяжела и пропахла солдатским потом. А еще «война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом. Она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов, и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях и с хриплым «ура», с матерщиной, с шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала только вперед».

Благодаря миллионам солдат, таких как и Ахмет Муменбаев, была завоевана Победа, и этого ни мы, ни те, кто идет за нами, не имеем права забыть.