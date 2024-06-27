Как стать привлекательнее для туристов

Среди наиболее перспективных объектов, что должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне, названа и Щучинско-Боровская курортная зона. На днях вопросы развития туризма рассмотрены на выездном совещании под председательством акима области Марата Ахметжанова в Бурабае с участием туроператоров и бизнесменов.

– Сегодня мы создали рабочую группу из экспертов, представителей бизнес-сооб­щества и местных исполнительных органов, чтобы совместными усилиями получить ответ ­на вопросы, что мешает развитию туризма, какие инструменты и институты были бы в этом деле наиболее эффективны, – отметил Марат Ахметжанов.

Уникальная природа края соз­дает потенциал для развития туристско-рекреационного комплекса, однако, согласно статданным, вклад туристской сферы в экономику региона составляет всего 0,4%. По словам руководителя областного управления туризма Андрея Подгурского, статистика ведет свой учет только по двум видам экономической деятельности – проживанию и питанию в местах размещения. Но сфера туризма тесно связана с услугами сфер: развлечения, пассажирских перевозок, продаж и так далее. Другие причины – теневой оборот или регистрация предпринимателей в других регионах страны. На сегодня 90% квартир в курорт­ных мес­тах сдаются незаконно, многие владельцы объектов размещения занижают стоимость своих зданий, чтобы не платить налоги, в сфере услуг каждый третий работник трудоустроен неофициально...

Для развития туризма важно привлекать инвесторов, но во многих районах области нет актуальных карт свободных земельных участков. Имеющиеся не актуализируются и порой недостоверны. Зачастую многие наделы не включены в генеральные планы населенных пунктов, не имеют ни целевого назначения, ни ПДП. Надо понимать, что «голый» земельный участок инвесторам неинтересен. Кроме того, единственным законным вариантом выделения земли является аукцион. Однако эта несовершенная процедура не гарантирует предоставление земли для развития бизнеса.

Из-за отсутствия земельных участков потенциальных инвесторов сложно привлечь к новым локациям развития на побережье озер Катарколь и Жукей. К слову, здесь уже развиваются такие туристические объекты, как Discovery, «Звездный», «Лес и звезды», «Орбита».

Сегодня загрузка аэропорта Кокшетау составляет всего 2%. Загрузить воздушную гавань можно, лишь увеличив поток туристов в течение всего года. По словам спикера, в Министерство транспорта неоднократно направлялись письма о дополнительных субсидируемых рейсах. Сейчас ведомственная комиссия рассматривает возможности запуска авиарейсов Кокшетау – Кызылорда, Кокшетау – Актюбинск.

Как известно, в рамках трех­этапного Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны с 2012 года на инженерную, транспортную и другую инфраструктуру из республиканского бюджета было выделено более 30 млрд тенге. Кажется, сделано немало, но курорт продолжает испытывать проблемы, о которых напомнил и Глава государст­ва. Президент отметил, что по плану на эти цели предполагалось выделить 126 млрд тенге, а фактически выделено 35 млрд. «Это лишь 28% предусмотренных средств. За более чем десять лет на курорте не смогли установить очистные сооружения. Также не завершено строительство водопроводных сетей и теплоисточников», – сказал Президент.

Ситуацию прокомментировал аким области. По его словам, начатое с 2017 года в курортной зоне строительство объектов водоотведения, водо-, электроснабжения не было завершено и по причине «сырых» ПСД – не были они рассчитаны на такой объем инфраструктуры туристического бизнеса. После того как финансируемые из респуб­ликанского бюджета проекты прошли корректировку, бремя легло на областной бюджет. Но поскольку таких средств в бюджете нет, необходимо провести ревизию сделанного и на основе полученных данных разработать новые проекты и реализовать их под строжайшим надзором, чтобы каждый выделенный тиын был эффективно использован.

– Отсутствие должного конт­роля привело в свое время к таким печальным результатам. Это все, конечно же, не может не влиять негативно на привлекательность курортной зоны, где сегодня бывают перебои со светом, подачей воды, причем испытывают неудобства и отдыхающие, и местные жители. Все эти и другие задачи будут решаться в комплексе. У нас есть видение, механизмы для улучшения и реализации инфраструктурных проектов, которые благоприятно повлияют на туристическо-инвестиционный климат в регионе, – сказал Марат Ахметжанов.

В процессе разговора высказали свое мнение и бизнесмены. Среди заявленных ими проблем – вопросы передачи земельных участков, кредитования бизнеса, отсутствия кадров, взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с туробъектами и другие. В частности, председатель респуб­ликанской Ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха, предприниматель Кайрат Султанов обратился с предложением дать туроператорам возможность приобретать продукты питания у местных сельхозтоваропроизводителей, минуя посредников.

По мнению почетного работника туризма РК, президента Ассоциации индустрии туризма и отдыха Акмолинской области, профессора Шынарбека Батырханова, проблемы сферы вытекают также из отсутствия системного подхода к единой структуре управления туризмом, подготовки кадров. К примеру, на факультетах туризма в двух кокшетауских вузах обучаются менее 100 студентов.

– Думаю, состоялся продуктивный разговор, открытый обмен мнениями об имеющихся проблемах в сфере туризма. Вопросы, лежащие в плоскости решения областного акимата, будут рассмотрены незамедлительно. Далее начнет работать созданная сегодня экспертная группа. В течение месяца ее члены должны представить конкретные выводы, на основании которых пакет предложений будет представлен для рассмотрения в Правительство, если нужно, то и депутатам Мажилиса, – резюмировал Марат Ахметжанов.