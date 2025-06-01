Фото: акимат города Сатпаев

В Сатпаеве приступили к реконструкции магистральных тепловых сетей №1 и №2. Старые коммуникации заменяются на современные трубы с пенополиуретановой изоляцией (ППУ), что позволит значительно повысить надёжность и эффективность теплоснабжения.

В рамках двух проектов будет обновлено в общей сложности 10,6 км тепловых сетей. На данный момент активно ведутся работы на участке протяжённостью 1,6 км.

Данные работы выполняются опытными подрядчиками - ТОО «Сарыагаш-Аман» и ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ». Общая сумма проекта составляет 9,2 миллиарда тенге.

Стоит отметить, что это самая масштабная реконструкция тепловых сетей за последние 50 лет.

Власти города стремятся создать комфортные и безопасные условия для жизни каждого жителя. Обновление системы теплоснабжения - один из важнейших шагов на этом пути.