Капитальный ремонт теплотрасс проводится в Сатпаеве

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В городе продолжается планомерная модернизация инженерной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат города Сатпаев

В Сатпаеве приступили к реконструкции магистральных тепловых сетей №1 и №2. Старые коммуникации заменяются на современные трубы с пенополиуретановой изоляцией (ППУ), что позволит значительно повысить надёжность и эффективность теплоснабжения.

В рамках двух проектов будет обновлено в общей сложности 10,6 км тепловых сетей. На данный момент активно ведутся работы на участке протяжённостью 1,6 км.

Данные работы выполняются опытными подрядчиками - ТОО «Сарыагаш-Аман» и ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ». Общая сумма проекта составляет 9,2 миллиарда тенге.

Стоит отметить, что это самая масштабная реконструкция тепловых сетей за последние 50 лет.

Власти города стремятся создать комфортные и безопасные условия для жизни каждого жителя. Обновление системы теплоснабжения - один из важнейших шагов на этом пути.

#ремонт #коммуналка #город Сатпаев

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