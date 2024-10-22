Кефир, ребрендингу покорный

Расширение ассортимента Уральского молочного завода стало возможным благодаря господдержке, полученной предприятием через Фонд развития предпринимательства «Даму». Увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15% – такую задачу перед Правительством поставил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании народу Казахстана. Сегодня данный показатель составляет около 7%.

Для обеспечения устойчивого и сбалансированного роста бизнеса и создания новых рабочих мест осуществляется господдержка предпринимателей по разным направлениям. Это и содействие деловым инициативам, и меры, направленные на снижение рисков, и обучение, и выделение грантов. К примеру, тот же Фонд развития предпринимательства «Даму» оказывает поддержку малым и средним предприятиям через инструменты субсидирования, гарантирования и льготное финансирование. Какой экономический эффект дают эти меры, журналисты Уральска смогли увидеть в рамках организованного фондом пресс-тура.

В числе предприятий, на которых побывали представители СМИ, был и Уральский молочный завод. Этот бизнес начинался как торговый, специализирующийся на продаже молочной продукции. С 2019 года предприятие расширило список производителей молока известной торговой марки «Зорькин луг». На сегодня 60 тонн продукта жирностью 6, 3,2 и 2,5%, помимо Западно-Казахстанской области, ежедневно отправляются на торговые прилавки Мангистауской, Атыраус­кой, Актюбинской областей, а также городов Кызылорды и Алматы.

Выпуск молочного продукта с долгим сроком хранения – процесс сложный, трудоемкий и очень дорогостоящий. Оборудование и технологии на предприя­тии – самые современные. Все это позволяет получать молоко путем восстановления сухого с сохранением большинства свойств и питательной ценности натурального коровьего молока, являющегося прекрасным источником белков, жиров, витаминов и минералов.

– Мы закупаем сухое обезжиренное молоко (СОМ), произведенное из «живого». Работаем строго с белорусским рынком, который обеспечивает очень высокий уровень качества своей продукции. СОМ разводится подготовленной водой, добавляются определенные пропорции сливочного масла, заменителя молочного жира, сыворотки. Дальше смесь «разгоняется» в пастеризаторе, «разрывается» на молекулярном уровне. Пос­ле продукт резко охлаждается. Следующие этапы – подготовка, выдержка и завершающий – фасовка. За счет асептической части производства и ультрапастеризации добиваемся высоких сроков хранения: в тетрафине – шесть месяцев, в тетрабрике – до девяти, – рассказал руководитель проекта, один из инициаторов производства Дмитрий Абрамов.

Современное оборудование и строжайшее соблюдение технологии обеспечивают высокое качество продукции

Предприятие практичес­ки полностью автоматизировано. Штат заводчан составляет около 90 человек. Все они – местные. Услугами зарубежных специалистов здесь пользуются лишь в случае серьезной поломки, очередного технического обслуживания оборудования или для обучения работников.

По словам руководителя проек­та, предприятие готово сотрудничать с местными молочными фермами по закупу сырья.

– Наше оборудование унифицированное, при определенной модернизации может производить и «живое» молоко. Но так как уровень машин достаточно высокий, сырье должно отвечать нормативам по алкоголю, зольности, термостойкости. В противном случае конечный продукт будет прокисать, разрывая пакеты через 20–30 дней в зависимости от уровня бактериологического осеменения, – пояснил инициатор проекта. – То сырье, которое нам не подошло, пустить в переработку уже не можем.

Для расширения ассортимента молочных изделий руководство завода обратилось в АО «Bank RBK» за финансированием. Банк выдал кредит, фонд «Даму» в свою очередь просубсидировал процентную ставку. Первая партия нового продукта – кефира ТМ «Зорькин луг» – появится на прилавках уральских магазинов уже в первой декаде ноября, до конца следующего месяца – в торговых точках Актау, Атырау, Актобе.

Проектная мощность нового производства – 30 тонн кефира в сутки. В новом цеху установлено оборудование французского произ­водства, за исключением фасовочного. Оно, как и в молочном цехе, швейцарское. Инженеры из Франции и Китая провели пусконаладку линии, инструктаж работников предприятия.

– Оборудование позволяет делать не только кефир, но и йогурт, сметану, тан. В Средней Азии два игрока работают в этом направлении, но именно по специализации под кефир мы одни. Кефир будем выпускать жирностью 2,5 и 3,2% сроком хранения 90 дней. Сырье то же самое, белорусское. Только заквас­ки используем итальянские, на сегодня они – одни из лучших, – рассказал Дмитрий Абрамов. – Четыре месяца планируем работать в тестовом режиме, выпускать не более девяти тонн кефира в день, покрывая часть потребнос­ти рынка Западного Казахстана. В нынешнем году торговой марке «Зорькин луг» исполнилось 15 лет. В связи с этим компания провела ребрендинг. Кефир выпускается уже в обновленной упаковке. Мы хотим посмотреть, как потребитель воспримет новую продукцию. В дальнейшем молоко тоже пройдет процедуру ребрендинга.

На сегодня молоко данной торговой марки на 12–15% дешевле аналогов. Кефир также будет одним из самых доступных по цене, для розничного потребителя – порядка 390 тенге за литр. Как считает руководство завода, местный товаропроизводитель имеет право на большую долю рынка в Уральс­ке, чем другие игроки. Автоматический процесс производства и минимальные транспортные издержки позволяют предприя­тию делать себестоимость продукта дешевле.

По данным областного филиа­ла фонда «Даму», с начала текущего года оказана поддержка малым и средним предприятиям области на общую сумму 23,5 млрд тенге.

– Всего было поддержано 620 проектов, из них по инструменту субсидирования – 365 на сумму 20,7 миллиарда тенге, по инструменту гарантирования – 255 на сумму 8,8 миллиарда. Льготное кредитование получили 32 проекта на сумму 3,9 миллиарда тенге. Субсидирование позволяет снизить процентную ставку по кредиту и, соответственно, уменьшить ежемесячные выплаты. Это дает возможность предпринимателям направлять сэкономленные средства на развитие своего дела, – отметила главный менеджер по продвижению программ Западно-Казахстанского филиала фонда «Даму» Малика Рахманкулова.