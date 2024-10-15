Назначен новый вице-министр по ЧС

Постановлением правительства РК от 14 октября 2024 года вице-министром по чрезвычайным ситуациям назначен Турсынбаев Кеген Ахметович, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Кеген Турсынбаев ранее занимал должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола, Евразийский государственный университет имени Л.Н. Гумилева, Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Более 30 лет в правоохранительных, специальных органах и на государственной службе.