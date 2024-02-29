Коротко о главном

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Рустам Алмазов

Авторы короткометражных фильмов о Казахстане в TikTok примут участие в Каннском фестивале.

фото picswallpaper.com

Популярный сервис TikTok при поддержке Министерства культуры и информации РК приглашает жителей Казах­стана принять участие в конкурсе лучших короткомет­ражных фильмов о стране, а также в глобальном проекте #TikTokShortFilm.

Проходящий уже третий год подряд #TikTokShortFilm предос­тавляет авторам из 55 стран уникальную возможность поделиться своим творчест­вом более чем с миллиардом человек по всему миру.

С 21 февраля по 15 марта 2024 года участникам необходимо опубликовать оригинальный вертикальный видеоролик длительностью более минуты, соответствующий условиям конкурса.

Победителей в трех номинациях – «Главный приз», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссерская работа» – определит авторитетное жюри. Они будут приглашены на церемонию наг­раждения #TikTokShortFilm, которая пройдет на 77-м Каннском кинофестивале во Франции. Победитель в номинации «Главный приз» получит денежную премию в размере 10 тыс. евро, авторы лучших работ в двух других номинациях – по 5 тыс. евро на реализацию своих будущих творческих проектов.

Как сообщает пресс-служба МКИ, авторы из Казахстана могут также принять участие в местном конкурсе коротких видеофильмов, который будет проходить в те же даты. Будут приниматься работы в двух номинациях – «Лучший короткий фильм в Казахстане» и «Лучший короткий фильм на казахском языке». Победителей конкурса ожидает участие в Каннском кинофестивале.

Отметим, что за последний год под хэштегом #TikTokShortFilm было создано более 2 млн видеороликов.

#конкурс #проект #TikTok #Каннский фестиваль

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