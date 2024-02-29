Коротко о главном Свежий выпуск 29 февраля 2024 г. 3:30 30 Рустам Алмазов Авторы короткометражных фильмов о Казахстане в TikTok примут участие в Каннском фестивале. фото picswallpaper.com Популярный сервис TikTok при поддержке Министерства культуры и информации РК приглашает жителей Казахстана принять участие в конкурсе лучших короткометражных фильмов о стране, а также в глобальном проекте #TikTokShortFilm. Проходящий уже третий год подряд #TikTokShortFilm предоставляет авторам из 55 стран уникальную возможность поделиться своим творчеством более чем с миллиардом человек по всему миру. С 21 февраля по 15 марта 2024 года участникам необходимо опубликовать оригинальный вертикальный видеоролик длительностью более минуты, соответствующий условиям конкурса. Победителей в трех номинациях – «Главный приз», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссерская работа» – определит авторитетное жюри. Они будут приглашены на церемонию награждения #TikTokShortFilm, которая пройдет на 77-м Каннском кинофестивале во Франции. Победитель в номинации «Главный приз» получит денежную премию в размере 10 тыс. евро, авторы лучших работ в двух других номинациях – по 5 тыс. евро на реализацию своих будущих творческих проектов. Как сообщает пресс-служба МКИ, авторы из Казахстана могут также принять участие в местном конкурсе коротких видеофильмов, который будет проходить в те же даты. Будут приниматься работы в двух номинациях – «Лучший короткий фильм в Казахстане» и «Лучший короткий фильм на казахском языке». Победителей конкурса ожидает участие в Каннском кинофестивале. Отметим, что за последний год под хэштегом #TikTokShortFilm было создано более 2 млн видеороликов. #конкурс #проект #TikTok #Каннский фестиваль