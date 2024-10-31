Кредитование бизнеса отечественными банками занимает чуть менее половины всего кредитного портфеля

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Сергей Наговицын

В недавнем Послании народу Казахстана Глава государст­ва Касым-Жомарт Токаев отметил, что в банковской сфере необходимо устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой.

коллаж Натальи Ляликовой

«Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне, – подчерк­нул Президент. – Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики. Поэтому Правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику».

С этими доводами трудно не согласиться. Как известно, малое предпринимательство (МП) развивается, во-первых, преимущественно в периоды экономического роста, когда открываются новые возможности, а во-вторых, в периоды диверсификации экономики, когда происходит усложнение отраслевой структуры.

Сегодня возможности для развития МП очень многообещающие. К слову, по данным Национального банка РК, в стране в сентябре 2024 года отмечен 17-процентный рост объема кредитов в экономике по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Предпринимателям было передано займов на 18,5 млрд тенге. Это чуть меньше половины кредитного портфеля. Приятно удивили цифры по просроченной задолженности предприятий, которая снизилась с 4,8 до 4,2% от портфеля кредитов.

С начала года банки весьма существенно смягчили кредитную политику, что проявилось прежде всего в снижении ставок кредитования – в среднем по рынку за год ставка снизилась с 20,5% до 17,2. Впрочем, во многом снижение обусловлено проведением временных акций и уменьшением «аппетита» тех банков, которые на протяжении 2023 года запрашивали максимальные ставки.

Сегодня такие ставки уже неконкурентоспособны и требуют коррекции, что и происходит. Однако среди банковских лидеров дальнейших попыток снижать ставки не наблюдается.

Увеличение спроса на банковские услуги со стороны малых предприятий отчасти компенсируется продолжающейся реструктуризацией проблемных бизнесов средних и крупных предприятий. Малые предприятия, создаваемые на их базе, пополняют ряды заемщиков банков, в то время как «независимые» предприниматели далеко не всегда могут получить доступ даже к «коротким» кредитам.

Отчасти это обстоятельство и обуславливает ускоренный рост кредитных портфелей у крупных банков. Подтверж­дением тому является постоянный рост сумм, доступных по стандартным программам, – до 100 млн тенге, в то время как средний размер кредита редко превышает 10 млн тенге.

В последние годы многие банки начинали активно работать с бизнесом из-за возможности получения господдержки. Ведь кредит, выданный вчера, можно рефинансировать сегодня, но уже с получением определенных «бонусов». С одной стороны, поддержка государства привела к снижению ставок кредитования до уровней, близких к историческим минимумам. С другой стороны, недостаточно высокая рентабельность ограничивает «аппетиты» предприятий к займам.

Понижать дальше ставки банки вряд ли смогут. Даже зафиксированное в марте текущего года их снижение произошло вопреки прогнозам, сделанным по итогам анализа итогов 2023-го. Поэтому, чтобы сохранить привлекательность кредитных продуктов для клиентов, финансовые институты пытаются распределить их под конкретные потребности клиентов. Товарные «линейки» оперативно оптимизируются, число универсальных продуктов сокращается.

Впрочем, маркетинговая активность банков ограничивается реактивностью их внутренних служб, отвечающих за оценку бизнеса и юридическое сопровождение кредитных сделок. Здесь заметных изменений не видно – требования к клиентам все-таки еще довольно жесткие. А часто и неоправданно жестокие, не учитывающие ни специфику конкретных кредитных продуктов, ни отрасли заемщика.

Все-таки кредитование бизнеса и особенно юридических лиц, в отличие от кредитования населения, – очень сложная процедура.

#банки #бизнес #предприниматели #кредитование #заем

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