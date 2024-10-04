Луна и солнце его пера

Путь к отцу

С первых строк и с первых аккордов мы узнаем ее из тысяч других, настолько она самобытна, неповторима и запоминается с первого раза. Музыку к ней написал замечательный композитор Ескендир Хасангалиев, а вот строки принадлежат талант­ливому самородку степи – акыну Кабдыкариму Ыдырысову.

Кабдыкарим Ыдырысов – первый казахский акын, написавший в советские годы поэму о политических репрессиях тоталитарного режима. Он автор многих трудов, десятки лет отдавший себя служению газетному делу, тот, с чьей легкой руки в мир поэзии впорхнули и набрали полет известные ныне акыны.

В годы хрущевской оттепели в бывшем Союзе появилось немало произведений искусства, посвященных тяжелой теме политических репрессий. Первым на ум приходит роман «Белые одежды» Владимира Дудинцева, за который он был удостоен государственной премии.

В казахской литературе одним из первых, кто написал про эти страшные годы, был акын Кабдыкарим Ыдырысов. Но его труд не был оценен по достоинству и не получил должных наград, хотя главный приз он все же снискал – народное признание.

Его поэма «Әке жолы» – это боль миллионов, спрятанная глубоко, это страх в глазах, это сломанные судьбы и тоска ребенка по отцу, это ожидание длиною в жизнь. Это манифест о детской тоске по отцу, которого сгубила система. Но о поэме сейчас, к сожалению, знают немногие, хотя это отличный материал для изучения разными специалистами. Приведем лишь пару абзацев из поэмы:

Төрдегі мына сурет әкем менің

Білмеймін апам қайдан әкелгенін.

«Сақтадым, дейді,

терең жүрегімде»,

Келмейді онысын да бекер дегім.

Қайшымен кесіп, бір кез

ұсақтаған

Сурет қой анам жиырма жыл

сақтаған.

Қасына қайта келген мына

менмін,

Бұл қалпым әке мойнын

құшақтаған.

В те годы родные человека, объявленного врагом народа, нередко уничтожали фотографии, вещи арестованного, бывало, меняли фамилию, уезжали в другие города. Понять их нам, живущим в другое время и в других реалиях, наверное, сложно, но можно, люди старались выжить любой ценой. Мама будущего акына, воп­реки страхам, сохранила фотографию мужа ради сына. Позже по фотокарточке был написан порт­рет отца, который он бережно хранил всю жизнь.

Помимо поэмы «Әке жолы», у автора множество других трудов, но именно ее можно назвать знаковой в творчестве Ыдырысова.

…Он родился в ауле Отес Актогайского района Павлодарской области в 1928 году. Когда ему было девять лет, его отец, руководивший колхозом, был арестован как враг народа. На дворе стоял мрачный 1936 год.

Горечь потери и острую тоску по отцу юный Кабдыкарим выливал на бумагу.

«Қолыма алдым қарындаш,⁄ Көңілде қайғы, көзде жас», – так начинаются его первые стихи. Аксакал Иманкул, которого в ауле все называли Карамолда, увидев у мальчика любовь к поэ­зии, всячески опекал его, приносил ему книги. Кабдыкарим Ыдырысов в своих воспоминаниях писал о том, как долгими зимними вечерами он читал аксакалу Иманкулу сборник эпосов «Батырлар жыры».

Все строки

из глубины души

Его детство пришлось на годы войны. Как и многие сверстники, юный Кабдыкарим сполна ощутил на себе тяготы и лишения военного периода.

«Отвлекать взрослых от горестных дум, согревать их души выпало на нашу долю», – так писал о своих детских годах сам Кабдыкарим. Как-то к ним в аул приехал акын Иса Байзаков, и председатель колхоза, не найдя никого постарше, ведь все мужчины были на фронте, приставил юного Кабдыкарима к акыну. Напоследок Иса Байзаков как опытный литератор посоветовал Кабдыкариму быть более смелым и напористым, и тот взял себе на вооружение слова признанного акына.

Кабдыкарим хорошо играл на домбре, с юных лет участвовал в айтысах и на одном из состязаний увидел выдающегося акына Естая. А в 1947 году он познакомился с поэтом, драматургом, критиком Калижаном Бекхожиным. Для Ыдырысова эта встреча оказалась знаковой. С легкой руки Бекхожина стихотворение Кабдыкарима «Жылқышы сыры» было опубликовано в павлодарской областной газете «Қызыл ту». И по рекомендации Бекхожина Ыдырысов принимает участие в слете юных литераторов в Алма-Ате. Это стало началом новой жизни для молодого рабочего тракторного завода. А в 1952 году по приглашению Калижана Бекхожина Кабдыкарим переезжает в Алма-Ату.

Здесь начинается его трудовой путь в журналистике. В разные годы он работал в газетах «Қазақстан пионері», «Қазақ әдебиеті», руководил издательст­вом «Жалын». В газете «Қазақ әдебиеті» он работал ответственным секретарем, главным же редактором был классик казахской поэзии Азильхан Нуршайыков, который так писал о своем коллеге Кабдыкариме: «Он был очень активным, стремительным, собрав вокруг себя такую же неравнодушную команду, с успехом проводил подписные кампании в районах».

Свои первые стихи Кабдыкарим написал еще будучи ребенком и продолжал писать для детей всегда. Он учился у именитых авторов: Музафар Алимбаев, Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Жубан Молдагалиев и другие старшие коллеги по писательскому цеху делились секретами мастерства. Особенно теплые отношения сложились у него с Гафу Кайырбековым, Сырбаем Мауленовым, Саги Жиен­баевым.

Одной из характерных для Кабдыкарима Ыдырысова черт было его дружеское расположение к молодежи, к коллегам. Работая на разных должностях, он всегда оказывал поддержку юным дарованиям. К примеру, когда Абиша Кекилбаева, тогда еще студента вуза, обвинили в национализме, Кабдыкарим, занимавший пост второго секретаря Союза писателей, сделал все для того, чтобы клеймо «националист» не пало тенью на его репутацию и не срубило его под корень в начале пути.

А вот как рассказал нам о Кабдыкариме Ыдырысове знаменитый и признанный акын Улыкбек Есдаулет:

– Я, как и многие из тех, кто только начинал свой путь в литературе, ощущал его искреннюю заботу. По его рекомендации я попал в состав делегации и поехал на Всесоюзный поэтический фестиваль. Когда мы прибыли в Полтаву, он позвал нас вместе с поэтом Толегеном Мукаевым к себе в номер. Спросил, какие стихи мы представим на фестивале, а узнав, что сделан лишь подстрочный перевод, схватился за голову. Он пригласил поэта, литератора Владимира Михановского. И по просьбе Кабдыкарима-ага он за одну ночь сделал художественный перевод наших стихов, которые мы привезли на фестиваль, то есть сделал практически невозможное!

Кабдыкарим Ыдырысов ушел на взлете своей карьеры. За свою короткую жизнь, а судьбой ему было отмерено 50 лет, он успел и сумел многое. С 1952 по 1978 год он трудился в газетах, был первым руководителем издательства «Жалын», где благодаря его поддержке увидели свет первые книги начинающих тогда авторов, а сейчас уже классиков казахской поэзии: Куляш Ахметовой, Туманбая Молдагалиева и других.

Он работал, выкладываясь на все сто, не жалел себя, для него вся жизнь была, как сейчас говорят, сплошной дедлайн. Он стоял у истоков создания издательства «Жалын» и с первых дней сумел заложить в коллективе атмосферу сплоченности. Слаженный труд принес им первую награду в болгарской Софие как одному из лучших издательств, и в этом была несомненная заслуга руководителя.

Я от сердца к сердцу провел путеводную нить...

В 1978 году у акына родилась внучка Анар. И свою радость поэт выразил в стихах, написав «Келші, келші, балашым». Как уже было сказано выше, отец Кабдыкарима был осужден как враг народа. Кроме него, в семье были еще две дочери, но сестренки поэта умерли в детстве от болезни. И от большой семьи остались лишь мать и сын. Повзрослев и создав свою семью, он очень ждал и радовался рождению своих детей. И каждого из своих малышей он встречал стихами, написанными в честь его рождения.

Нередко он брал детей с собой в поездки. Так, своего сына Баглана он повез в Юрмалу.

– Это была незабываемая поездка. Писатели Сабит Муканов, Касым Кайсенов тоже были с детьми, и мы очень подружились в пути, – поделился с нами Баглан Ыдырысов.

Позже композитор Ескендир Хасангалиев, увидев стихи «Келші, келші, балашым», написал к ним музыку. И песня мгновенно стала популярной, более того, даже сейчас, спустя почти полвека, ее поют как со сцены, так и в семейном кругу. Миллионы мам ежедневно напевают ее своим малышам. Секрет столь большой популярности песни прост: слова были написаны от самого сердца, как и музыка.

Строки, наполненные теплом и искренней любовью, откликаются в сердце родителей вот уже больше 45 лет. Первым исполнителем песни был сам Ескендир Хасангалиев.

– Музыку к ней отец написал, когда я родился, – так пишет в соц­сети сын композитора Биржан Хасангалиев в комментариях к моему посту об этой удивительной песне.

Когда готовился материал, я провела собственнное исследование, опросив свыше тридцати женщин и мужчин разного возрас­та. Песню «Келші, келші, балашым» знали все из опрошенных, но, к сожалению, ни один из них не знал о том, кто написал эти строки, которые так отзываются в сердце каждого. А кто написал музыку к песне – знали все. Более того, большая часть опрошенных мною соотечественников была уверена, что слова тоже принадлежат Ескендиру Хасангалиеву.

Возможно, потому что песню много лет мы слушали именно в его исполнении. Стоит отметить, что голос композитора и певца как нельзя лучше подходил к песне, наполняя пространство уютом, теплом и любовью. Ныне песня присутствует в репертуа­ре нескольких современных певцов, и в их исполнении она тоже хороша.

Это не единственные стихи Ыдырысова, к которым была написана музыка и которые стали любимыми в народе. Так, популярная песня «Қайдасыңдар, дос­тарым» Аблахата Еспаева – это тоже его строки, знаменитый «Баян­аульский вальс» Нургисы Тлендиева также звучит его стихами. Кроме того, версия песни «Пусть всегда будет солнце» – «Әрқашан күн сөнбесін» на казахском звучит благодаря Ыдырысову.

Он с большим пиететом относился к малой родине, посвятил ей немало строк. Самая известная – песня «Павлодар», однако нотный ряд композиции ныне, увы, утерян. Стоит отметить, что акын обладал также красивым от природы голосом и с удовольствием пел.

Его поэзия лирична, строки порой легкие, а порой глубокие настолько, что, услышав их однаж­ды, уже не забудешь. «Я от серд­ца к сердцу провел путеводную нить...» – так писал он в своих стихах. И это истина.

Помнить всегда, хранить вечно

К сожалению, имя такого выдающегося поэта ныне несколько подзабыто. Его, конечно, помнят коллеги, друзья, родные и те, кто имеет прямое отношение к миру литературы. Однако вопрос с увековечением его памяти на государственном уровне остается открытым. К примеру, уже много лет не решается вопрос с установлением памятника на его малой родине – в центре Актогайского района Павлодарской области.

Его творческое наследие исследует единственный в стране кабдыкаримовед – журналист Нурбол Жайыкбаев. В процессе подготовки материала я связалась с ним, и большую часть информации предоставил именно он.

– В родном ауле акына школа носит его имя, также в учебном заведении есть музей поэта. Но удручает, что вот уже на протяжении почти сорока лет, с 1988 года, его стихи не переиздавались ни разу, – делится наболевшим Нурбол Жайыкбаев.

Благодаря его хлопотам и неус­танному труду в 2013 году в педагогическом училище в Павлодаре была установлена мемориальная доска. В том же году Нурбол организовал выпуск публицис­тических материалов акына «Туған жерім – төрім мәңгілік», а в 2018 году увидела свет книга воспоминаний классиков отечест­венной литературы о Кабдыкариме Ыдырысове «Тұрсам болды көңіліңнің төрінде».

Кабдыкарим Ыдырысов также замечательно переводил. Герои произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Агнии Барто, Сергея Михалкова, Косты Хетогурова и Самеда Вургуна заговорили на казахском в его переводе. И выпустить их единым сборником тоже было бы очень хорошо.

Он ушел на взлете своей карьеры, прожив всего 50 лет. Юбилей акына отметили широко и красиво, ему желали здоровья и долгих лет жизни. Но, увы, этим пожеланиям не суждено было сбыться. Как набравшая высоту птица падает внезапно, так и он стремительно и неожиданно ушел в Вечность.

До его столетнего юбилея еще больше трех лет. Может быть, к вековому юбилею акына станет возможным переиздать его труды?