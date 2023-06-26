Любовь и свобода

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Самат Бейсембаев

В Казахстане перевели и издали книгу видного венгерского поэта Шандора Петефи.

Шандор Петефи (1823–1849) прожил короткую жизнь – всего 26 лет, но за это время успел внести огромный вклад в венгерскую историю и культуру. Он один из лидеров борьбы за независимость страны в
1848–1849 годах. Его произведения – лирические, эпические и драматические – в числе главных достижений того времени. Среди всех венгерских поэтов он является самым переводимым, что демонстрирует значимость его трудов как ведущего представителя европейского романтизма.

В честь 200-летия Шандора Петефи в стенах Национальной академической библиотеки в Астане состоялась презентация сборника его стихов «Любовь и свобода». Мероприятие было организовано Тюркской академией совместно с посольством Венгрии в Республике Казахстан. В нем приняли участие послы и представители дипломатических миссий ряда тюркских и европейских стран, общественные и государственные деятели, ученые, представители интеллигенции.

– Это классик венгерской литературы, человек, который прожил короткую, но чрезвычайно яркую жизнь, – сказал президент Тюркской академии Шаин Мустафаев. – Фактически он считается основателем современной венгерской национальной поэзии. Он внес очень большой вклад не только в культуру и литературу Венгрии, но и в становление этой страны как независимого государства, вдохновляя своим творчеством на борьбу за свободу. Венгрия – дружественное государство для тюркского мира. И новое издание произведений Шандора Петефи на казахском языке – важное событие для Казахстана и для всего тюркского мира.

Также Шаин Мустафаев сообщил, что Тюркская академия успешно реализует ряд проектов по изучению истории и культуры совместно с венгерской стороной. В частности, работа академии способствует популяризации важных для тюркского мира имен Арминия Вамбери, Дьюлы Немета, Иштвана Конгура Мандоки.

Перевел произведения на казахский язык известный поэт Кадыр Мырза Али. Помимо бумажного варианта читателю также доступны электронные книги, которые можно скачать через QR-код.

– Очень рад, что вы все откликнулись на наше приглашение, – поблагодарил присутствующих Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Отто Иван Рона. – Это большая честь для нас. Проделана огромная работа. Знаете, меня удивило, что издание книги в Казахстане прошло настолько легко. Полагал, что будут административные трудности, но нет – за это вас и благодарю. Петефи был поэтом венгерского романтизма XIX века и стал важной фигурой венгерской гражданской революции 1848–1849 годов. Он сын независимости. Для него главной была приверженность свободе.

Также в НАБ РК была организована выставка, посвященная жизни и творчеству поэта. Вниманию гостей были представлены разнообразные данные о Шандоре Петефи, оставившем яркий след в истории мировой литературы.

#книга #Шандор Петефи #издание

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