Мажилис рассмотрел уточнение бюджета

Поправками в Закон «О респуб­ликанском бюджете на 2024–2026 годы» уточненный прогноз доходов республиканского бюджета без поступления трансфертов на 2024 год определен в сумме более 14 триллионов тенге с уменьшением на 2 триллиона тенге против утвержденного плана. Уточняется и прогноз поступлений от нефтяного сектора в Национальный фонд на 2024 год. Они определены в сумме 4 триллионов тенге с уменьшением на более 1 триллион тенге против утвержденного плана. Увеличился и трансферт из Нацфонда на 2 триллиона тенге. В заключении к закону говорится, что целевой трансферт из Национального фонда будет направлен на поддержание уровня регионального роста и финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов в условиях рисков снижения темпов роста ВВП.

Депутаты проявили понимание в вопросе необходимости корректировки бюджета – стабильности в мире нет. Но они возмущены тем, что Правительство утаивает возможные последствия дефицита бюджета, а также тем, что в этом году Кабмин вносил поправки в республиканский бюджет 10 раз!

Кроме того, констатирует депутат Еркин Абиль, по ряду программ есть риски неосвоения. В частности, национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения» предусматривает открытие около 700 новых медицинских объектов, из них в этом году – 556, в том числе 549 объектов профинансировано из республиканского бюджета. По 491 объекту финансирование составляет 38% от общей стоимости проектов.

– Планировалось предоставление на конкурсной основе молодым предпринимателям льготного кредитования под 2,5 процента годовых. Реализация выдачи микрокредитования на 2024 год не началась в связи с задержкой выделения необходимых средств. Таким образом, расходная часть бюджета доходами обеспечена, но достижение результатов остается под вопросом, – сказал депутат.

Раскритиковал мажилисмен и прогноз возможных экономических, социальных, правовых последствий действия прини­маемого проекта закона, который состоит из шести строк, а сам прогноз там отсутствует.

– Правительство лишь констатирует факт невыполнения планов по налоговым поступлениям без глубоко анализа его причин и возможных негативных следствий» для бюджета и Национального фонда на 2025–2027 годы и не предоставило анализ причин сложившейся ситуации, – отметил мажилисмен.

Депутат Ерлан Саиров присоединился к возмущению коллеги и напомнил, что уточнение бюджета без участия Парламента противоречит концепции Президента об общественном контроле.

– За счет изменений в текущем году многие расходы были пересмотрены. Вопрос: какие расходы сокращены?

И самое главное: завтра сокращенные программы не внесете ли вновь в Мажилис и не попросите ли выделения денег? – пошел на опережение мажилисмен.

Однако, у главы министерства Нацио­нальной экономики Нурлана Байбазарова было свое мнение на этот счет. Согласно бюджетного законодательства, вопрос уточнения бюджета находится в компетенции Правительства.

– В этом году 10 раз уточнялся бюджет. По итогам этой работы 375 миллиардов тенге вновь пересмотрели и направили эти средства на развитие экономики. Если какие-то корректировки будут, мы в течение пяти дней всегда незамедлительно перед вами выступаем. Мы уведомляем, для чего, для каких целей эти корректировки вносились. В этом году были паводки. Мы начали сокращать расходы – на командировки, форумы и направили все средства на искоренение последствий, улучшение благосостояния населения и развитие экономики, – сказал он.

Пыл министра Байбазарова немного остудил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

– Вы так с гордостью говорите, что 10 раз вносили уточнения, как будто совершили героический поступок. То, что говорит депутат правильно, – каждый год в бюджет вносились уточнения. Страдает бюджетное планирование. Депутат прав, Правительство должно его слова учесть, – сказал он.

Депутат Елнур Бейсенбаев также призвал признать, что в настоящее время мы сталкиваемся с существенными рис­ками в области бюджетной политики. Во-первых, сказал он, следует отметить существенный дисбаланс бюджета – 92% бюджетных средств направляются на покрытие обязательных расходов. Это означает, что на развитие нашей страны, на инвестиции в будущее остается лишь 8%. При такой ситуации говорить о динамичном развитии, повышении уровня жизни населения просто невозможно.

Во-вторых, изъятия из Нацио­нального фонда для покрытия бюджетного дефицита в 2024 году достигли критической отметки. В текущем году доходная часть бюджета при плане 16,1 трлн тенге составляет 13,1 трлн тенге. Таким образом в бюджет не поступили 3 трил­лиона тенге запланированных налоговых поступлений.

– Правительство заложило доходы, не подкрепленные реальными возможностями по поступлению налогов. Мы считаем, что это недостаточно ответственный и непрофессиональный подход со стороны экономического блока Правительства. Несмотря на строгое предупреждение Президента, Правительство заложило в бюджет 5,6 триллиона тенге из Национального фонда и еще 1 триллион тенге через «Казатомпром» на покрытие дефицита 2024 года. Все это – средства Национального фонда. Таким образом, в 2024 году из Нацфонда будет изъято 6,6 триллиона тенге, в 2025 году – еще 5,3 триллиона тенге. Получается 24 миллиарда долларов, а это более трети от всего объема Национального фонда, что неизбежно приведет к истощению его активов! – высказал тревогу депутат.

Стремительно растет и госдолг – поч­ти треть расходов покрывается за счет заимствований, а расходы на обслуживание государственных и правительственных займов за три года превысят 6 триллионов тенге!

– При этом большая часть займов проводится через квазигоссектор в обход Парламента. В текущем году внешний долг превысил 166 миллиардов долларов США, увеличившись с начала года на три миллиарда долларов. То есть внешний долг равняется четырем годовым бюджетам нашей страны. Получается, что за последние десять лет внешний долг страны увеличился на 16,5 миллиарда долларов, тогда как активы Нацфонда сократились на целые 17,5 миллиарда долларов, что наглядно показывает всю серьезность накопившихся экономических проблем. Из этого можно сделать вывод, что страна переживает глубокий бюджетный кризис, обусловленный чрезмерной зависимостью от средств Нацфонда, – сказал депутат.

Словно в подтверждение сказанному о госдолге, депутаты ратифицировали три соглашения о займах у международных финансовых институтов «на комплекс антикризисных мер, направленных на поддержание стабильности социально-экономической обстановки и восстановление экономики».

Комментируя документ, депутат Максат Толыкбай выразил понимание, что его принятие – необходимость. Но…

– Но я хочу остановиться на ответственности. Мы берем займы, чтобы закрыть дефицит бюджета – 3,6 триллиона тенге в долг собираемся взять. Расходов у нас больше, чем доходов. Самое интересное – у нас ответственных за все это нет. О чем это говорит? О том, что плохо планируем бюджет. Если мы не научимся регулировать доходную и расходную части, то постоянно будем должны. Мы не слышали, чтобы привлекалось к ответственности хоть одно должностное лицо. Поэтому Правительство днем и ночью должно думать об этом и уметь принимать на себя ответственность за свои же действия. Как мы будем возвращать этот заем? – задался ставшим уже риторическим, когда дело касается займов, вопросом депутат.

Первое чтение прошли также проект Водного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам охраны и использования водных ресурсов, разработанные в соответствии с поручением Главы государства по совершенствованию водного законодательства с учетом изменения климата и политики соседних государств. Законопроекты депутатам представил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

– В новом кодексе основной акцент ставится на охрану водных ресурсов от истощения и загрязнения и только потом – на экономическую потребность. Это является одним из принципиальных отличий нового Водного кодекса от действующего, – подчеркнул докладчик.

Он рассказал, что для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие «экологический сток», представляющий собой объем воды, который подлежит оставлению в природе. Расширяются требования по охране водных объектов, в первую очередь, малых рек и озер. В рамках стимулирования водосбережения разрешительные документы на использование воды будут выдаваться только при наличии плана по поэтапному переходу на оборотное или повторное водоснабжение. В отдельную главу выведен вопрос безопас­ности гидротехнических сооружений. Совершенствуется политика управления паводками и засухой с определением ответственности и полномочий госорганов всех уровней. Впервые на законодательном уровне регулируются вопросы технического аудита систем водоснабжения. В сфере цифровизации водной отрасли предусматривается создание Национальной информацион­ной системы, функционирование которой обеспечит Информационно-аналитический центр водных ресурсов.

– Рабочей группой проведена большая работа по проработке вопросов, предусматривающих регламентацию правил по предоставлению водохозяйственных сооружений в аренду или доверительное управление, широкое участие общественности в управлении, усиление контрольных и надзорных функций, вовлечение в оборот альтернативных источников воды – ливневые, талые и сточные воды, и других, – поделился в содокладе руководитель рабочей группы Павел Казанцев.

Также Мажилис согласился с поправками Сената в Закон «О республиканском бюджете на 2025–2027 годы».