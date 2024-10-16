МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности

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Рустем Алиев

С начала года в стране зарегистрировано 8 тыс. пожаров, 213 человек погибли, столько же получили различные травмы. При этом 64 пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Рост пожаров наблюдается в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской и Мангистаус­кой областях. Больше всего погибших в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казах­станской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской и Костанайской областях. Такой неутешительной статистикой на площадке СЦК поделился заместитель председателя Комитета противо­пожарной службы МЧС РК

Канат Доспаев.

Ежегодно в целях снижения рисков возникновения пожаров, гибели и травмирования людей в отопительный период сотрудники ведомства проводят профилактическую работу с населением, в том числе информационно-разъяснительные беседы. При этом спикер пояснил, что контроль за противопожарным состоянием индивидуального жилищного фонда действующим государственным законодательством не предусмотрен (без учета обращений и жалоб).

– Сотрудники МЧС только обходят дома и с согласия жителей проверяют помещения, дают рекомендации и проводят инструктаж. При выявлении нарушений правил пожарной безопасности административные меры не применяются, – уточнил Канат Доспаев.

Совместно с акиматами на учет поставлены 101 тыс. жилых домов, где проживают социально уязвимые категории. На сегодня они охвачены профилактической работой на 98%, проинструктированы 278 тыс. человек. По опыту прошлых отопительных сезонов подворовыми обходами охвачены свыше 220 тыс. домов с автономными системами отоп­ления, наиболее подверженных риску несчастных случаев, проинструктированы порядка 580 тыс. человек.

Нарушения, выявляемые в жилом секторе, практически везде одинаковые: неочищенные дымоходы, неисправные электросети и отопительные печи. По словам спикера, немаловажную роль в обеспечении безопасности и раннем обнаружении опасных факторов играет установка пожарных датчиков. В отопительные периоды 2016–2024 годов сработали 53 датчика, благодаря чему была спасена жизнь 245 человек. А с 1 июня текущего года в индивидуальных жилых домах их установлено 8 тыс. Однако, несмотря на проводимые работы, ежегодно в стране происходит более 10 тыс. пожаров, в которых погибают более трехсот человек.

В этом году отопительный период начался 1 октября, и уже в жилом секторе зарегистрировано более 100 пожаров, где погибли 17 казахстанцев, из них 6 детей, а 13 получили травмы.

МЧС призывает соблюдать простые правила пожарной безо­пасности: следить за исправнос­тью электроприборов и сетей, использовать только исправное отопительное и электрическое оборудование, своевременно очищать дымоходы от сажи. Также не следует сушить на печи и рядом с ней домашние вещи, допускать игр детей с огнем, доверять им растопку печей.

#МЧС #СЦК #пожарная безопасность

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