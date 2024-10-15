Международный айтыс «Көкшенің көк семсері Көкен ақын» прошел в Кокшетау

Любимым в народе состязанием острословов отметили земляки 100-летие со дня рождения старейшины казахских акынов, президента Союза акынов и жыршы Казахстана Кокена Шакеева. Мероприятие с участием акынов и представителей традицион­ного пения из Казахстана и Кыргызстана, состоявшееся при поддерж­ке областного акимата, стало ярким событием в культурной жизни региона.

фото пресс-службы управления культуры

Кокена Шакеева, внесшего бесценный вклад в развитие искусства айтыса, в народе называли «Айтыстың ақтангері». Талантливый человек, фронтовик, даже во время войны не расстававшийся с домброй, в мирное время он много труда вложил в возрождение в стране любимого народом жанра айтыс. Всю свою жизнь учил молодых людей его тонкостям. Сам акын участвовал в более чем 200 айтысах.

Участников и зрителей мероприятия поздравил аким облас­ти Марат Ахметжанов, пожелав айтыскерам творческих успехов. Также был зачитан приветственный адрес министра культуры и информации Аиды Балаевой.

В словесной дуэли «скрестили шпаги» известные казахские акыны Максат Аханов, Жансая Мусина, Мухамед Конкаев, Нурлан Есенкулов, Аспанбек Шугатаев. Кыргызстан представляли акыны Амантай Кутманалиев, Азамат Болгонбаев, Кубат Тукешов, Нурсултан Малдыбаев, Жамайка Токонова.

Кроме того, порадовали публику тради­ционные исполнители из двух стран Айгуль Косанова и Эльзар Осконбаева, кюйши Бекзада Достиярова и Закирбек Дуйшонбек уулу, жыршы Эльмура Жанабергенова и Самат Кочорбаев, исполнители терме Арафат Ыскаков и Кундыз Таштаналиева.

Жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства обеих стран, возглавил заслуженный деятель РК, лауреат орденов «Құрмет», «Парасат», председатель Международного союза акынов, айтыса и жыршы-терме Журсин Ерман.

Несомненно, и зрители, и участники популярного творческого состязания запомнят его надолго, поскольку получили множество положительных эмоций. Зал то и дело взрывался смехом, слышались одобрительные возгласы. Айтыскеры не уступали друг другу в остроумии, находчивости, импровизации. Тем не менее жюри определило самых лучших. Гран-при разделили Максат Аханов (Казахстан) и Амантай Кутманалиев (Кыргызстан).

Первое место заняли Нурлан Есенкулов (Казахстан) и Азамат Болганбаев (Кыргызстан). На втором – наш Аспанбек Шугатаев и кыргыз Нурсултан Малдыбаев, на третьем – Жансая Мусина из Казахстана и Кубат Тукешев из Кыргызстана. Кроме того, трем акынам из Кыргызстана за вклад в укрепление дружбы наших народов вручили нагрудные знаки «Мәдениет саласын