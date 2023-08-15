Молодо – не зелено

– Как и другие региональные молодежные крылья Ассамблеи народа Казахстана, мы работаем по нескольким направлениям: социальная поддержка, повышение уровня образования, помощь в трудоустройстве, популяризация государственного языка, сохранение историко-культурного наследия, защита экологии и другие. Считаю, что каждое из них на сегодня является актуальным и перспективным, – отметила руководитель областного филиала РОО «Ассамблея жастары» Хамида Турдыева. – Но особое внимание мы уделяем укреплению единства общества, мира в стране и межэтнического согласия.

Так, одно из ярких мероприя­тий – «Этно-party», участники которого представляли национальные блюда и костюмы разных этносов, готовили творческие номера с акцентом на этническую самобытность. Получилось нас­тоящее шоу. Видеоролик об этом вечере в фольклорном стиле, размещенный на платформе TikTok, набрал свыше 26,4 тыс. положительных реакций и немало хороших отзывов. Это свидетельствует о том, что интерес у молодежи к традициям и культуре разных этносов большой. А необычный формат мероприятия гарантирует двойной успех.

На прошедшей сессии регио­нальной АНК состоялась презентация молодежного театра, открытого на базе Дома дружбы. Это стало большим событием для областного центра, поскольку аналогов в регионе пока нет. Все роли в спектаклях исполняют молодые ребята разных национальностей. Они с удовольствием репетируют, перевоплощаются в своих героев, заодно изучая историю родного края и страны.

– Одним из факторов, консолидирующих общество, является государственный язык, и мы уделяем пристальное внимание его изучению и популяризации. Многие из нас на собственном примере показывают, что можно овладеть казахским, делать его языком межнационального общения, – говорит Хамида Турдыева.

Члены региональной молодежной ассамблеи регулярно участвуют в заседаниях дискуссионного клуба «Мәміле», где на казахском языке обсуждаются различные темы. Активисты Абдувахоп Хасан-Ходжаев, Рабьям Леброва, Диана Ямолдинова, Алена Новикова и Шерали Ахмедов приняли участие в работе летнего лагеря языковой школы в области Жетысу.

Не забывают ребята и о благотворительности и волонтерстве, активно участвуют в акциях «Қоржын», «Ерікті донор», «Жылу» и других. Накануне Международного дня молодежи проведена очередная благотворительная акция Qamqor, в ходе которой была оказана помощь многодетным семьям.

Ведется масштабная работа по экологическому направлению. Представители регионального филиала «Ассамблея жастары» регулярно становятся участниками традиционных экологичес­ких субботников «Таза қала» и «Менің қалам – менің аулам». А недавно они с пользой провели свой досуг в летнем молодежном лагере «Бірлік». Активисты АНК участвовали в квестах, тренингах, соревнованиях и играх, продемонстрировав единый дух и сплоченность, желание работать в одной команде. Глядя на них, не сомневаешься, что им любое дело по плечу.