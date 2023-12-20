Молодой ученый ЕНУ нашла свойство гена, замедляющее старение растения

Ученый-биотехнолог ЕНУ им.Л.Н. Гумилева Жадырасын Нурбекова нашла новое свойство гена Альдегид оксидаза 3, которое замедляет старение растения путем детоксикации карбонильных соединений. Научный результат достигнут благодаря пятилетним исследованиям
Старший преподаватель ЕНУ, PhD в области физиологии и биохимии растений Жадырасын Нурбекова 5 лет проводила эксперимент над растением Arabidopsis thaliana. Исследования позволили открыть новое свойство гена растения. Ученый-биотехнолог изучила механизм роли альдегид оксидазы 3 в замедлении старения растения посредством различных молекулярных, биохимических и физиологических подходов.
По словам Жадырасын Нурбековой, благодаря этому новшеству появилась возможность продлить жизнь растения при абиотических стрессах.
«Процесс замедления старения растений варьируется в зависимости от стрессовых условий. Например, их жизнь можно продлить на 20 дней или 1 месяц. Мы должны главным образом сфокусироваться на агрокультуре и это будет способствовать развитию отечественной экономики. Сейчас я планирую реализовать новые научные проекты. В этом направлении мне бы хотелось в ЕНУ собрать команду талантливых студентов, которые будут в дальнейшем заниматься наукой и я буду делиться с ними своими научными разработками и опытом», - говорит старший преподаватель ЕНУ Жадырасын Нурбекова.
Результаты научного открытия молодого ученого ЕНУ опубликованы в издании «The plant journal», входящий в десятку лучших журналов о растениях. Кроме того, этот журнал входит в международные базы данных Scopus и Web of Science.
Жадырасын Нурбекова изучала направление «Биотехнология» на бакалавриате и магистратуре в ЕНУ. Молодой ученый продолжила свое обучение и научную деятельность в Израиле. Она 7 лет обучалась на докторантуре и постдокторантуре Университета Бен-Гуриона. В этом году Жадырасын Нурбекова вернулась в свой альма-матер и делится своим исследовательским опытом со студентами.