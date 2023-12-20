Молодой ученый ЕНУ нашла свойство гена, замедляющее старение растения

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Ученый-биотехнолог ЕНУ им.Л.Н. Гумилева Жадырасын Нурбекова нашла новое свойство гена Альдегид оксидаза 3, которое замедляет старение растения путем детоксикации карбонильных соединений. Научный результат достигнут благодаря пятилетним исследованиям

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Старший преподаватель ЕНУ, PhD в области физиологии и биохимии растений Жадырасын Нурбекова 5 лет проводила эксперимент над растением Arabidopsis thaliana. Исследования позволили открыть новое свойство гена растения. Ученый-биотехнолог изучила механизм роли альдегид оксидазы 3 в замедлении старения растения посредством различных молекулярных, биохимических и физиологических подходов.

По словам Жадырасын Нурбековой, благодаря этому новшеству появилась возможность продлить жизнь растения при абиотических стрессах.

«Процесс замедления старения растений варьируется в зависимости от стрессовых условий. Например, их жизнь можно продлить на 20 дней или 1 месяц. Мы должны главным образом сфокусироваться на агрокультуре и это  будет способствовать развитию отечественной экономики. Сейчас я планирую реализовать новые научные проекты. В этом направлении  мне бы хотелось в ЕНУ собрать команду талантливых студентов, которые будут в дальнейшем заниматься наукой и я буду делиться с ними своими научными разработками и опытом», - говорит старший преподаватель ЕНУ Жадырасын Нурбекова.

Результаты научного открытия молодого ученого ЕНУ опубликованы в издании «The plant journal», входящий в десятку лучших журналов о растениях. Кроме того, этот журнал входит в международные базы данных Scopus и Web of Science.

Жадырасын Нурбекова изучала направление «Биотехнология» на бакалавриате и магистратуре в ЕНУ. Молодой ученый продолжила свое обучение и научную деятельность в Израиле. Она 7 лет обучалась на докторантуре и постдокторантуре Университета Бен-Гуриона. В этом году Жадырасын Нурбекова вернулась в свой альма-матер и делится своим исследовательским опытом со студентами.

#ЕНУ #ученый #старение #ген

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