Налоговые предложения

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Игорь Прохоров

В рамках разработки нового Налогового кодекса рассмотрено уже более 700 предложений.

коллаж из архива "КП"

Реформирование налогового законодательства осуществляется в рамках реализации Послания Президента «Экономический курс Справедливого Казахстана». Изменения направлены на модернизацию бюджетной системы республики путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами».

Предполагается, что положения в новом Налоговом кодексе будут направлены на облегчение как понимания, так и применения предпринимателями норм налогового законодательства.

Основная цель нового документа – снижение административной нагрузки на предприятия, стимулирование инвестиций и инноваций, а также повышение прозрачности налогового администрирования.

– Важнейшим направлением разработки нового Налогового кодекса является обеспечение поддержки обрабатывающей промышленности, – отмечает участница рабочей группы, начальник Центра финансового и корпоративного законодательства Института парламентаризма при Управлении делами Президента РК Маржан Жиенбаева.

По ее словам, речь идет об освобождении иностранных и отечес­твенных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года. Как отметил Глава государства в Послании, это принципиальный момент, который должен придать серьезный импульс обрабатывающей индустрии.

Не менее важно законодательно обеспечить бюджетную самостоятельность регионов. Право самостоятельного формирования бюджетов позволит районным акимам существенно ускорить решение насущных проблем на местах.

Решение о передаче в регионы части поступлений по корпоративному подоходному налогу и иным видам платежей уже дало положительные результаты: в 2022 году рост региональных доходов превысил 30%. Следующим этапом реформы будет распространение этой нормы на другие налоги, включая НДС.

Основная задача законодателей – передать на второй уровень бюджета дополнительно не менее двух триллионов тенге. По итогам поэтапной фискальной децентрализации доля трансфертов из республики в структуре доходов местного бюджета должна снизиться в среднем до 25% (сейчас – около 50%).

Также новым кодексом предлагается дифференциация налоговых ставок и упорядочение налоговых льгот. Сейчас от предпринимателей поступают нарекания на сложную процедуру возврата НДС, а это сказывается на ухудшении инвестиционного климата. Поэтому предполагается разделение налоговых ставок, они будут зависеть от соразмерности и сложности производства в разных секторах экономики.

Кроме того, требуется упорядочить налоговые льготы. Они должны стать прямым инструментом экономического стимулирования. Ведь недополученные налоги – это в том числе непостроенные больницы, дороги и школы.

Разработчикам предстоит критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам.

Что касается налогового администрирования, то ставится задача обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Цель – не наказать, а предупредить.

Еще одно направление разработчиков – цифровизация налогового контроля.

– Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности, – говорит Маржан Жиенбаева. – Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет. Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить. Не менее важно добиться ускорения прогрессивного налогообложения.

#бюджет #налоговый кодекс #законодательство #Послание Президента #предприиматель

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