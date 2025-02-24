Назначен новый вице-министр по ЧС

Им стал Рамиль Камалов

Фото: пресс-служба МЧС РК

Постановлением правительства РК вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Камалов Рамиль Фаткулович, ранее занимавший должность председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прес-службу ведомства

Родился в 1976 году в Акмолинской области. Образование - высшее специальное.

В органах гражданской защиты с сентября 1993 года. Прошел путь от инспектора государственного пожарного надзора до председателя Комитета противопожарной службы. Руководил Департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.