Не оказаться на задворках жизни

Общество
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Какая помощь доступна в Центре трудовой мобильности

фото из архива Нурлана Дулатбекова

Известная пословица «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» весьма справедлива, поскольку никогда не знаешь, как могут измениться жизненные обстоятельства. И осознание того, что люди, оказавшиеся в сложной ситуа­ции, попавшие в категорию социально уязвимых, оставшиеся без работы, могут рассчитывать на меры господдерж­ки, вселяет надежду.

По итогам 2024 года в Центр трудовой мобильности, который входит в структуру Карьерного центра Астаны, обратились свыше 63 тыс. человек, из них 8,3 тыс. были трудоустроены.

Прежде чем рассказать, какая работа проводится в столице для того, чтобы не допустить маргинализации населения, напомним: центры занятости – ныне центры трудовой мобильности – были созданы в Казахстане местными исполнительными органами в городах областного значения, включая Астану, в 2011 году. Основные их задачи – реа­лизация активных мер содействия занятости и оказание адресной социальной помощи.

Здесь помогают с трудо­устрой­ством всем категориям граждан, однако прио­ритетное внимание уделяется следующим группам: молодежь (в том числе из категории NEET); люди с инвалид­ностью; многодетные и малообеспеченные семьи; лица, освободившиеся из мест лишения свободы; бездомные и те, что без регистрации; внут­ренние переселенцы и трудовые мигранты; женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в том числе воспитывающие детей в одиночку); предпенсионный возраст и категория 50+; самозанятые и неформально занятые, не зарегистрированные в органах занятости.

– В рамках реализации государственной политики в сфере занятости и социальной защиты мы работаем и с маргинализированными и уязвимыми категориями населения. Деятельность строится не только на оказании помощи в трудоустройстве, но и на адаптации, сопровождении и мотивации тех, кто обратился к нам, – говорит руководитель Карьерного центра Астаны Багила Орымбетова.

По ее словам, Центр трудовой мобильности Астаны реализует комплексный подход к поддерж­ке уязвимых категорий граждан, помогая не только найти работу, но и преодолеть состоя­ние социальной изоляции. В основе работы лежит индивидуальное сопровождение: для каждого человека разрабатывается персональный план занятости с учетом его потребностей и барьеров, назначается карьерный менеджер, который сопровождает на всех этапах – от регистрации до выхода на работу и адаптации.

Важным элементом является интегра­ция на рабочем месте. Сотрудники цент­ра активно взаимодействуют с работодателями, объясняя преимущества найма представителей уязвимых групп, содействуют наставничеству, органи­зуют участие в программах социальных и субсидируемых рабочих мест. Таким образом, деятельность центра не ограничивается трудоустройством – она направлена на полноценную адаптацию человека в новой социальной и профессиональной среде. Реальные примеры успешной интеграции подтверждают, что такая поддержка может стать поворотной точкой в жизни людей, оказавшихся вне социальной и экономической системы.

– Например, к нам обратился 41-летний мужчина, состоящий на учете в службе пробации с просьбой помочь в трудоустройстве. После регистрации в качестве безработного мы выдали ему направление на собеседование в одно из столичных ТОО. По итогам встречи с работодателем его приняли на постоян­ную работу плавильщиком металла, – приводит один из кейсов Багила Сайлаубековна.

Она отмечает, что аналогичных примеров много, и каждый из них доказывает: программы занятости позволяют людям не только найти работу, но и выйти из состояния социальной изоляции, а самое важное – не попасть в категорию маргиналов.

По статистическим данным, приведенным руководителем Карьерного цент­ра Астаны, из 63 326 человек, обратившихся в Центр трудовой мобильности в 2024 году, на постоянное место работы трудоустроены 8 353, в том числе 23 освобожденных из мест лишения свободы и 48 состоя­щих на учете органов пробации. За первое полугодие нынешнего года в Центр трудовой мобильности обратились 35 489 человек, из них обеспечены постоянной работой 3 691, в том числе 11 недавних заключенных и 35 состоящих на учете органов пробации.

– Когда у человека есть работа, у него появляется стабильный доход, чувство самореализации и уверенность в будущем. Это снижает риск вовлечения в противоправную деятельность, он чувствует свою полезность для общества. Через программы переобучения, курсы и другие проекты мы помогаем людям адаптироваться к меняющемуся рынку и быть востребованными участниками экономики, что способствует включенности в социальную и профессиональную среду, – резюмирует Багила Орымбетова.

Деятельность центра – важный инструмент социальной поддержки и профилактики маргинализации, который помогает людям оставаться частью общества, реализовывать себя и жить достойной жизнью.

#работа #занятость #трудоустройство #рынок труда

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