Не оставлять проблем потомкам

Об инфляции, тенге и не только

Активы Национального фонда увеличились с начала года до 60,2 млрд долларов, а годовая инфляция замедлилась до 9,3%. Есть и еще одна позитивная новость: за отчетный период темп роста экономики Казахстана составил 4,2%, ускорившись с 3,9% в январе.

– Положительная динамика в реальном секторе достигла 5,1%, в сфере услуг – 3,5%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, а также обрабатывающая промышленность, – проинформировал заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,9%. Их приток вырос в строительстве в 2,7 раза, образовании – на 56%, транспорте и складировании – на 47%, информации и связи – на 45%, обрабатывающей промышленности – на 37%, сельском хозяйстве – на 12%.

По предварительным итогам, в январе 2024 года внешнеторговый товарооборот республики превысил 10 млрд долларов. Экспорт составил около 6 млрд, экспорт обработанных товаров – 1,6 млрд, импорт товаров – 4 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс Казахстана достиг 1,7 млрд долларов.

– С начала года курс тенге укрепился на 0,9%, до 450,65 тенге за доллар. Национальный банк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютных интервенций. Поддержку тенге оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в респуб­ликанский бюджет. Их сумма в феврале составила 609 миллионов долларов, – сообщил председатель НБ РК Тимур Сулейменов.

Как доложил министр финансов Мади Такиев, в государственный бюджет поступило 3,2 трлн тенге доходов (план исполнен на 102,5%). Республиканский бюджет пополнился на 1,9 трлн тенге, местные бюджеты – на 1,3 трлн тенге. Расходы госбюджета за отчетный период исполнены на 96,6%.

По всем основным макроэкономическим показателям демонст­рируют рост Кызылординская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области, область Абай и Астана. Наименьшие показатели достигнуты в Мангистауской, Атырау­ской, Акмолинской областях и Алматы.

С докладами о мерах по привлечению инвестиций, увеличению темпов строительства, развитию сельского хозяйства и других сфер в регионах выступили акимы областей: Мангистауской – Нурлан Ногаев, Атырауской – Серик Шапкенов, Акмолинской – Марат Ахметжанов и города Алматы – Ерболат Досаев.

Глава Правительства Олжас Бектенов отметил, что нынешние темпы роста экономики положительные, но требуется увеличить динамику прироста. Для этого первым руководителям министерств и регионов нужно принять все необходимое для качественного и своевременного осуществления намеченных мер. От всех членов Правительства требуется слаженная работа.

Премьер-министр обозначил важность дальнейшего снижения инфляционного давления. По итогам двух месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась и составила 9,3%. Вместе с тем перед Правительством и Нацбанком стоит задача удержать ее ниже 8%. Цены повысились на рис, яйца, фрукты, напитки, сливочное масло и макаронные изделия. Достаточно много позиций, да и процент роста очень чувствительный. Значит, по словам главы Правительства, недостаточно мер, принимаемых центральными и местными исполнительными органами.

Наибольший рост инфляции зарегистрирован в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

– Если в регионах не принимают должных мер по снижению инфляции, прошу незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений, – потребовал Олжас Бектенов.

В этой работе, считает спикер, нужно активнее использовать действенные механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договоры, оффтейк-контракты, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности. Необходимо расширять производство импортозависимой продукции и увеличивать посевные площади приоритетных культур, предназначенных для производства социально значимых продовольственных товаров. Должна быть повышена эффективность региональных комиссий по выявлению цепочек непродуктивных посредников.

– Поручаю центральным и местным исполнительным органам обеспечить качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, – сказал Премьер-министр.

Для привлечения инвестиций критически важно обеспечить доступность готовой инфраструктуры. В настоящее время уже ведется активная работа по снижению уровня изношенности сетей электро-, тепло- и водоснабжения.

Все мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры ЖКХ должны быть качественно осуществлены и завершены в срок, причем при закупках необходимо максимально поддерживать отечественных товаропроизводителей.

Другой приоритет, по словам Премьер-министра, – поэтапное сокращение доли государства в экономике и обеспечение равных возможностей для всех. Оно должно сопровождаться комплексной приватизацией и передачей несвойственных функций в конкурентную среду.

Доля государства в экономике должна сократиться до 14% к ВВП до конца 2025 года. Для чего необходимо в текущем году обеспечить исполнение 90% Комплексного плана приватизации.

Мусор – в прибыль

По данным акиматов, в 2023 году в республике образовалось около 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортирован и переработан 1 млн тонн, остальные захоронены на полигонах ТБО. Услугами по централизованному вывозу отходов в основном охвачены города и крупные населенные пункты, в которых проживает порядка 80% населения страны.

– Космический мониторинг только 39 крупных населенных пунктов выявил в прошлом году 5 533 несанкционированных свалок, что говорит о значительном превышении фактического объема отходов над учтенным, – доложил о состоянии сектора министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

При этом по основным видам отходов – стеклу, пластику и макулатуре – действующие перерабатывающие мощности находятся на низком уровне.

Глава Минэкологии напомнил, что Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Это касается приобретения мусоровозов, запуска сортировочных линий и перерабатывающих мощностей. Финансирование выделяется через Фонд развития промышленности со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от трех до 15 лет.

На сегодняшний день отобраны 94 проекта более чем на 232 млрд тенге. Их реализация позволит наладить выпуск брусчатки, люков, мусорных баков, стеклянной тары, стрейч-пленки и других товаров.

С регионами также проработан 21 проект по строительству и модернизации сортировочных линий мощностью более 3 млн тонн в год. Это позволит довести мощность сортировочных линий с текущих 1,7 млн до 4,7 млн тонн, а также охватить города и крупные населенные пункты всех регионов республики.

Для переработки твердых бытовых отходов планируется построить 37 новых и модернизировать восемь действующих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год, чтобы довести ежегодный объем переработки до 1,4 млн тонн.

В качестве положительного примера Ерлан Нысанбаев привел опыт Кызылординской области и области Жетысу – здесь при реализации инфраструктурных проектов в областных центрах и районах учтены объемы образования отходов, логистика, оптимально размещена необходимая инфраструктура.

О том, как налажен сбор и переработка ТБО в этих регионах, проинформировали акимы Нурлыбек Налибаев и Бейбит Исабаев.

С докладом о создании новых и модернизации действующих перерабатывающих мощностей на заседании также выступил председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров.

Как обобщил Премьер-министр, во многих регионах страны до сих не удалось организовать эффективный сбор и вывоз, сортировку и переработку коммунальных отходов. Повсеместно образуются несанкционированные свалки.

Вместе с тем развитые страны возвращают в оборот вторичное сырье по принципу экономики замкнутого цикла.

– Мы же продолжаем, говоря простыми словами, закапывать мусор в землю, а то и вовсе оставлять на поверхности. Это делает весьма неприглядной картину вокруг населенных пунктов и никак не соответствует санитарным и экологическим нормам, – указал Олжас Бектенов.

В этой связи требуется выработать механизмы утилизации от сбора до переработки.

Министерством и регионами затянулось решение проблем переработки. Большинство предприятий занимается только сбором вторсырья, его прессованием и дальнейшей отправкой, как правило, за рубеж. Мало тех, которые перерабатывают отходы и производят конечную продукцию.

Но есть и позитивные примеры. Так, компания «Радуга» (Северо-Казахстанская область) перерабатывает отходы полиэтилена и бумаги и выпускает различные товары народного потребления. В Шымкенте компания «Еврокристалл» перерабатывает стекло и выпускает стеклянную тару.

Олжас Бектенов отметил и компанию KZ recycling (Алматинская область), выпускающую из макулатуры бумажную продукцию.

В Кызылординской области каждый район прорабатывает свой проект по переработке отходов.

При этом в Атырауской, Актюбинской областях и области Абай уже продолжительное время не могут запустить линии сортировки отходов.

В целом Олжас Бектенов отметил, что во всем мире переработка мусора – выгодный бизнес и Казахстан не должен отставать.

– У нас необходимо внедрить эффективные механизмы экономического стимулирования предприятий при осуществлении таких проектов. К тому же проекты по переработке и сортировке коммунальных отходов будут финансироваться по льготной ставке 3% на 15 лет через Фонд развития промышленности, – озвучил Премьер-министр.

Перезапущен механизм Программы выплат предприятиям, осуществляющим сбор, транспортировку и переработку отходов (ЭкоҚолдау).

– Четкая система обращения с отходами даст не только экономический и экологический эффекты, но и будет способствовать открытию предприятий, привлечению новых технологий, созданию рабочих мест, – сказал Олжас Бектенов.

Подводя итог, глава Правительства поручил разработать дополнительные механизмы привлечения инвесторов в сферу переработки отходов, принять меры для ускоренного рассмотрения заявок по соответствующим инфраструктурным проектам и обеспечить сопровождение каждого из объектов до полного ввода в эксплуатацию.

Реализацию начатых проектов необходимо ускорить, все они должны быть в срок введены в эксплуатацию.