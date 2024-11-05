«Некрасивые» схемы вошли в  систему

Свежий выпуск
36
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Тревожными фактами поделились в областном департаменте казначейства.

Например, в Самарском районе детско-юношеская спорт­школа в конце лета совершила 73 платежа на сумму 2,6 млн тенге, а 1 сентября все эти средства по разным причинам были возвращены обратно. Не прошло и месяца, как та же школа провернула аналогичную схему еще с 27 платежами на сумму 7,6 млн тенге. Как отметили в ведомстве, благодаря нехит­рой манипуляции учреж­дение смогло отчитаться на бумаге об освоении бюджетных средств, хотя фактически деньги не были использованы по назначению.

Подобная практика стала обыденной среди госучреж­дений. Каждый месяц казначейство отклоняет примерно 1,5 тыс. финансовых документов с признаками возможных коррупционных нарушений. И это не все. По наблюдениям Антикора, госучреждения «взяли моду» навязывать населению дополнительные платные услуги. В качестве примера в правоохранительном ведомстве привели ветеринарную службу, где только по одному району выявили 120 «некрасивых» фактов. Предприниматель обращается за справкой о санитарной безопасности мяса, а ему навязывают платную дезинфекционную обработку животноводческих помещений и транспорта.

– Еще выявлено 155 случаев сомнительного оказания услуги. Главы крестьянских хозяйств вносили плату, но квитанций и актов о дезинфекции нет, – пояснил руководитель областного Антикора Денис Шакенов, отметив, что навязанные платные услуги влияют на стоимость мяса для конечного покупателя.

#бюджет #Антикор #махинации #освоение

Популярное

Все
А у нас в поселке газ!
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет
Отзовутся ли прибылью полные закрома?
Посчитаем дырки в сыре! Очень вкусный этот сыр!
Акимы сельских округов оштрафованы на миллионы
Основа основ – благополучие людей
«Некрасивые» схемы вошли в  систему
Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий
Отцы воспитывают в детях ответственность, смелость, уважение к старшим
Теплица будущего уже действует
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Душой – казах, по паспорту – немец
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Казахстанцы покоряют американский рынок
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Шатры и юрты Великой степи
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами запрета на онлайн-кредитование
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

Теплица будущего уже действует
Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий
Акимы сельских округов оштрафованы на миллионы
Дома для очередников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]