«Некрасивые» схемы вошли в систему Свежий выпуск 5 ноября 2024 г. 0:30 36 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Тревожными фактами поделились в областном департаменте казначейства. Например, в Самарском районе детско-юношеская спортшкола в конце лета совершила 73 платежа на сумму 2,6 млн тенге, а 1 сентября все эти средства по разным причинам были возвращены обратно. Не прошло и месяца, как та же школа провернула аналогичную схему еще с 27 платежами на сумму 7,6 млн тенге. Как отметили в ведомстве, благодаря нехитрой манипуляции учреждение смогло отчитаться на бумаге об освоении бюджетных средств, хотя фактически деньги не были использованы по назначению. Подобная практика стала обыденной среди госучреждений. Каждый месяц казначейство отклоняет примерно 1,5 тыс. финансовых документов с признаками возможных коррупционных нарушений. И это не все. По наблюдениям Антикора, госучреждения «взяли моду» навязывать населению дополнительные платные услуги. В качестве примера в правоохранительном ведомстве привели ветеринарную службу, где только по одному району выявили 120 «некрасивых» фактов. Предприниматель обращается за справкой о санитарной безопасности мяса, а ему навязывают платную дезинфекционную обработку животноводческих помещений и транспорта. – Еще выявлено 155 случаев сомнительного оказания услуги. Главы крестьянских хозяйств вносили плату, но квитанций и актов о дезинфекции нет, – пояснил руководитель областного Антикора Денис Шакенов, отметив, что навязанные платные услуги влияют на стоимость мяса для конечного покупателя. #бюджет #Антикор #махинации #освоение