«Некрасивые» схемы вошли в  систему

Например, в Самарском районе детско-юношеская спорт­школа в конце лета совершила 73 платежа на сумму 2,6 млн тенге, а 1 сентября все эти средства по разным причинам были возвращены обратно. Не прошло и месяца, как та же школа провернула аналогичную схему еще с 27 платежами на сумму 7,6 млн тенге. Как отметили в ведомстве, благодаря нехит­рой манипуляции учреж­дение смогло отчитаться на бумаге об освоении бюджетных средств, хотя фактически деньги не были использованы по назначению.

Подобная практика стала обыденной среди госучреж­дений. Каждый месяц казначейство отклоняет примерно 1,5 тыс. финансовых документов с признаками возможных коррупционных нарушений. И это не все. По наблюдениям Антикора, госучреждения «взяли моду» навязывать населению дополнительные платные услуги. В качестве примера в правоохранительном ведомстве привели ветеринарную службу, где только по одному району выявили 120 «некрасивых» фактов. Предприниматель обращается за справкой о санитарной безопасности мяса, а ему навязывают платную дезинфекционную обработку животноводческих помещений и транспорта.

– Еще выявлено 155 случаев сомнительного оказания услуги. Главы крестьянских хозяйств вносили плату, но квитанций и актов о дезинфекции нет, – пояснил руководитель областного Антикора Денис Шакенов, отметив, что навязанные платные услуги влияют на стоимость мяса для конечного покупателя.