Неоценим вклад Казахстана
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Абай Тасбулатов, генерал-лейтенант, доктор исторических наук
Увековечение памяти казахстанцев, внесших вклад в Великую Победу над фашизмом, является одним из приоритетных вопросов, стоящих перед государством и нашим обществом. Казахстанскими исследователями, военными, учеными собран огромный пласт информации по истории войны самого разного жанра – архивные документы, сведения из военкоматов и акиматов, материалы от частных лиц, из книжных фондов библиотек страны, а за границей – через посольства Казахстана.