С началом Великой Отечественной войны и захватом европейской части СССР германскими войсками Казахстан стал важным регионом пополнения и формирования действующих частей и соединений Красной армии. Так, под ружье встали свыше 1 млн 200 тыс. казах­станцев, и еще более 700 тыс. были направлены в строевые батальоны и рабочие колонны трудовой армии.

С первых дней войны на территории Казахстана были сформированы и укомплектованы следующие соединения, части и подразделения: 12 стрелковых и четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, 50 отдельных полков и батальо­нов различных родов войск (в том числе два артиллерийских и четыре минометных дивизиона, три авиаполка, 14 отдельных батальонов). Три кавалерийские дивизии и две бригады были полностью казахскими нацио­нальными формированиями.

Казахстан внес большой вклад в подготовку военных кадров. В военные учебные заведения были направлены 42 тыс. молодых казахстанцев, существовавшие на территории страны 27 вузов окончили 16 тыс. офицеров. Отправились на фронт сержантами 105 тыс. курсантов.

За счет людских ресурсов из Казахстана были сформированы соединения за пределами рес­публики: созданная в начале 1942 года в Чкаловской облас­ти 196-я стрелковая дивизия на 80% состояла из рядовых-казахов; в 195-й дивизии половина личного состава, более 4 тыс. человек, были казахами и так далее. За подвиги в Великой Отечественной войне 499 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, из них 97 казахов. Еще 11 Героев Советского Союза – казахов были выходцами из других рес­публик. Полными кавалерами ордена Славы трех степеней стали 110 казахстанцев.

Наша республика потеряла на фронтах почти 603 тыс. человек. 316-я Панфиловская дивизия и части, сформированные в ­Казахстане, участвовали в битве за Москву, 310-я и 314-я дивизии – в обороне Ленинграда и прорыве блокады. В Сталинградской битве сражались пять наших стрелковых и одна кавалерийская дивизии и другие части и соединения.

На фронт отправились 7 477 девушек и женщин, среди которых Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова, танковый экипаж и другие. 3,5 тыс. казахов были партизанами. Овдовели более полумиллиона женщин в возрасте от 20 до 30 лет, свыше 1 млн детей стали сиротами.

В годы войны на территорию Казахстана были передислоцированы 142 предприятия, ежемесячная выработка составляла 8,5 млн снарядов, 2,7 млн мин, 8 млн взрывчатки, 2,5 млн ручных гранат, 7 800 тонн пороха. Животноводы республики передали для Красной армии 110 тыс. лошадей, что позволило укомплектовать более 10 кавалерийских дивизий. Казахстанцы отправили из личных сбережений более 1 млрд рублей, 2 млн теплых вещей, 1 600 вагонов с подарками.

Легендарный Герой Советского Союза, участник обороны Москвы, писатель Бауыржан ­Момышулы писал: «Мы – советские люди, наши сердца не стальные, но у нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх, – это любовь к Родине!»

К сожалению, многие современные политики отошли от правды о войне и пытаются разделить народы, обособить роль одного из них. Вместе с тем важнее было бы говорить о том, что все народы объединились против фашизма, что нацизм как идеология должен быть навсегда отвергнут, искоренен из сознания людей. Нельзя забывать, что фашистская идеология базировалась именно на исключительности одной нации.

Идея пересмотра итогов Второй мировой войны провоцирует попытки героизации нацизма, акты вандализма, осквернения и уничтожения мемориалов борцам против фашизма. Акти­визировались шовинизм, терроризм, превра­тившиеся в са­мостоятельные глобальные силы и направленные против всей цивилизации.

Современный Казахстан, лидер нашей страны ­Касым-Жомарт Токаев развивают взаимоотношения в рамках Содружества на основе равноправия, уважения, активного сотрудничества во всех сферах экономики, науки, культуры, образования, в военной сфере и других. Поэтому совместными усилиями будем формировать наши ценности. День Победы для нас, казахстан­цев, – великий праздник. Мы не должны забывать цену и значение этой Великой Победы для будущего всего мира, для будущего человечества!