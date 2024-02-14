Никто не бежал с поля боя...

Службе в армии полковник Жантасов отдал более тридцати лет, вышел на пенсию, но до сих пор с удовольствием встречается с нынешними защитниками Отечества, передает им опыт, считая это своим долгом и нравственной потребностью. «Та армия сильна, в которой служат патриоты, хорошо подготовленные в профессиональном отношении», – отмечает воин-интернационалист.

Амангельды Темиржанович родился и вырос в Кокчетавской области, начинал воинскую службу солдатом учебного мотострелкового полка на станции Отар. В 1979-м с отличием окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище и служил в частях Среднеазиатского военного округа. В октябре 1981 года был направлен в 177-й отдельный отряд специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР, был заместителем командира роты спецназа по политчасти. И о боях в Афганистане он знает не понаслышке.

Затем служил в Одесском военном округе, десантно-штурмовой бригаде Северной группы войск в Польше, в военкоматах, заместителем командира 78-й танковой дивизии по воспитательной работе, заместителем командира 1-го армейского корпуса, заместителем командующего войсками Восточного военного округа ВС РК. В запасе по выслуге лет с 2002 года. Награжден орденами Красной Звезды и «Құрмет», медалями Республики Казахстан и СССР, является почетным ветераном Вооруженных сил РК.

Помимо активной общественной деятельности, Амангельды Темиржанович опубликовал ряд книг, посвященных подвигу казахстанских воинов-интернационалистов в Афганистане. Одно из произведений – «Второй мусульманский. Спецназ из Казахстана» – он посвятил действиям 177-го отряда специального назначения, в котором воевал.

Достаточно сказать, что это единственное формирование спецназа, которое длительное время применялось не по прямому назначению разведывательно-диверсионной специфики, а в качестве горнострелкового формирования для захвата и удержания высокогорных укрепрайонов душманов. В общей сложности отряд противостоял в Панджшерском ущелье отрядам Ахмад Шах Масуда девять месяцев – с июня 1982-го до марта 1983 года. В итоге Масуд был вынужден пойти на перемирие. Ни до, ни после «2-го мусульманского батальона» задачи подобного характера и продолжительнос­ти перед формированиями специального назначения в афганской войне не ставились.

А его первая книга «Отряд Қара майора» была посвящена командиру – тогда еще майору Борису Керимбаеву. «Қара», то есть «черным», майора прозвали афганские душманы, пораженные дерзкими и смелыми действиями спецназовцев. За его голову было назначено немалое вознаграждение. К сожалению, в канун 30-летия со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана после продолжительной болезни легендарный офицер скончался…

Сейчас Амангельды Темиржанович активно занимается общественной работой, возглавил областной филиал РОО «Ветераны Вооруженных сил РК».

– Сколько себя помню, еще с младших классов в школе хотел стать офицером. И дело даже не в том, что в советское время вопросам пропаганды и идеологии уделялось очень большое внимание. В те годы было живо многочисленное поколение фронтовиков, которые служили образцом мужества и героизма нашего многонационального народа, перенесшего все тяготы и лишения самой страшной в истории человечества войны. С тех пор, встречаясь с нынешним поколением школьников и студентов, воспитанниками военных школ «Жас Улан», я всегда повторяю, что каждый мужчина должен быть готов к вооруженной защите Отечества, – говорит Амангельды Жантасов.

Члены областного Совета ветеранов Вооруженных сил принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании ребят движения «Жас Сарбаз», вносят свою лепту в работу призывных комиссий городов и районов. Систематически посещают воинские части и проводят встречи с молодыми военнослужащими, произносят слова напутствия во время торжественных ритуа­лов приведения новобранцев к военной присяге.

– Что для меня означает пат­риотизм? С таким же успехом можно спросить: «Вы свою маму любите?» По-моему, это явление само собой разумеющееся. Пат­риотизм – это любовь. Любовь к родному дому, к аулу, в котором ты родился, любовь к своей стране. Как можно этому на­учить? Это впитывается с детства, с молоком матери, – рассуждает Амангельды Жантасов. – Кроме того, если ты любишь свою Родину, то ты должен выбрать свой путь служения ей. Кто-то хлеб выращивает, кто-то на заводе трудится. А я взял в руки оружие и защищал страну. Об этом и рассказываю в своей книге – о конкретных людях, об их поступках, о наших боях. В ней нет пафосных рассуждений – это все слова, а человека определяют его поступки.

Горжусь тем, что мои солдаты, с которыми я служил и воевал, действительно показывали высший пилотаж. Никто не убегал от войны – это главный показатель. Солдат мог дезертировать и отсидеть за это несколько лет в тюрьме, зато его бы не убили, он не подорвался бы на мине. Но наши люди возвращались в Афганистан – и после отпусков, и после ранения. Не уходили с поля боя. Громкие слова здесь излишни – и так подразумевается, что мы это делали во имя Родины, – заключает ветеран.