У МЧС Казахстана новый официальный представитель

Назначен новый официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото пресс-службы МЧС РК

Новым официальным представителем МЧС РК стала Жанна Дауренбекова.

Подполковник гражданской защиты Дауренбекова Жанна Алимбековна родилась в 1977 году в Каркаралинском районе Карагандинской области.

Окончила Карагандинский государственный технический университет по специальности "производство строительных изделий и конструкций" и Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова по специальности "связь с общественностью".

В органах гражданской защиты служит с 2005 года. Работала в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области и Комитете по ЧС МВД РК.

До назначения на новую должность возглавляла пресс-службу ДЧС Карагандинской области.