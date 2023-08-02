У МЧС Казахстана новый официальный представитель

Назначен новый официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новым официальным представителем МЧС РК стала Жанна Дауренбекова.
Подполковник гражданской защиты Дауренбекова Жанна Алимбековна родилась в 1977 году в Каркаралинском районе Карагандинской области.
Окончила Карагандинский государственный технический университет по специальности "производство строительных изделий и конструкций" и Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова по специальности "связь с общественностью".
В органах гражданской защиты служит с 2005 года. Работала в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области и Комитете по ЧС МВД РК.
До назначения на новую должность возглавляла пресс-службу ДЧС Карагандинской области.