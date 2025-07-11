Под обложкой солидного издания объемом больше четырехсот страниц собраны произведения авторов из Усть-Каменогорс­ка, Риддера, Алтая, Шемонаихинского, Маркакольского, Самарского, Уланского и других районов Восточно-Казахстанской области. Некоторые имена представлены большими подборками, другие – одним-двумя произведениями. В книгу включены воспоминания об известных восточноказахстанцах: фронтовиках-литераторах Касыме Кайсенове и Александ­ре Егорове, антифашисте Шаяхмете Боранбаеве, военном летчике-асе Петре Галяминском…

В очерке «Они были лучшими среди пат­риотов» специалист Усть-каменогорской городской библиотеки им. О. Бокея Асель Омарова на основе архивных данных и документальных свидетельств проследила судьбу Шаяхмета Боранбаева. Парень был родом из села Аюда Уланского района. В 23 года оказался в самом пекле войны, попал в плен, несколько раз бежал. Весной 1945-го его назначили комиссаром роты 18-й словенской ударной Базовицкой бригады – подраз­деления Народно-освободительной армии Югославии. «Бригада уничтожала опорные пункты, колонны и коммуникации противника, – говорится в очерке. – Участвовала в освобождении Триеста».

В последних числах марта гитлеровцы попытались организовать контрнас­тупление. Часть комиссара Боранбаева удерживала высоту Чрни-Роб в районе села Задлог. Здесь, отбивая атаки врага, мужест­венный воин-казах сложил голову. Ему было всего 27 лет.

– В 2010 году в итальянском Триесте по инициативе писателя-фронтовика Калмухана Исабаева открылся памятник советским партизанам, – рассказала сот­рудник библиотеки. – Их имена высечены на мраморной плите, и в первой колонке значится Шаяхмет Боранбаев. Дата гибели – 31 марта 1945 года. Он не дожил до Победы всего месяц.

Имя еще одного парня из Уланского района – Константина Першина – Асель Омарова нашла в воспоминаниях участницы Сопротивления Луизы Годефруа. В интервью газете L’ Humanite уже немолодая француженка отозвалась о 19-летнем казахстанце как о самоотверженном храб­реце, который стремился участвовать в самых опасных операциях. В конце войны фашис­ты установили в районах Сен-Жюс-О-Буа и Лижекура рампы для запуска снарядов ФАУ-2 – первых баллистических ракет дальнего действия. Командование Сопротивления поручило Константину разведать, где расположены установки. Он собрал данные, указал точные координаты и доставил послание в Лондон… почтовыми голубями. «Английская авиа­ция разбомбила полигоны, – говорится в очерке. – Но когда Константин Першин вернулся на родину, он был арестован».

Это произошло в марте 1946-го. Трибунал приговорил фронтовика, освободителя Европы, по статье 58-1б УК РСФСР к 9 годам исправительно-трудовых работ. Ему вменили наду­манные, вопиющие в своей фальшивости и циничности обвинения в организации контрреволюционной деятельности. Реаби­литировали участника войны только в 1962 году. В 1988-м в «Казахстанской правде» вышла статья «Помнит Франция партизана», где приведены слова командира Французских внутренних вооруженных сил в Па-де Кале Мариуса Бриуа: «Костя Першин – бывший отважный партизан, о котором до сих пор с большой симпатией вспоминаем мы, его боевые друзья».

В сборник включены воспоминания Татьяны Андреевны Перетокиной о пережитой в 13 лет оккупации и трех годах в плену. Читаешь это повествование – простое, без литературной шлифовки, с будничными подробнос­тями – и в горле ком, слезы душат.

Гитлеровцы заняли поселок в Ленинградской области летом 1941-го. Снесли танками сельский парк с голубыми елями. Зимой в поисках еды девочка в соседних селах обменивала домашние кружева на крупу и муку. На всю жизнь ей запомнились две картофелины – растрес­кавшиеся, розовые, только что из печи, с двумя крупинками соли, которыми ее накормили в одной семье. Ничего вкуснее она никогда не ела! Осенью 1942-го весь поселок, кроме стариков, угнали в Германию. «Только военное поколение может понять это слово «угнать», – говорится в запи­сях. – Нас именно гнали, как рабов, как скот. Гнали из родного дома на чужбину».

В Вильнюсе пленных отправили на местные фермы. Хозяева выдали Тане деревянные башмаки с высокими задниками, шерстяную юбку, вязаные чулки и приставили к свиньям. Она носила в корзинах картофель, мыла его в ледяном пруду, варила в котле, смешивала с отрубями и кормила животных. В марте 1944-го у девочки отобрали выданную одежду, обувь, загнали в товарный вагон и отправили в самую глубь Германии. Вмес­те с другими пленными она работала на заводе, жила в бараке за колючей проволокой, получала раз в день 50 граммов хлеба и порцию похлебки из фасоли или гороха.

В апреле 1945-го лагерь освободили американцы. Дорога на родину была тяжелой, но еще тяжелее оказался голод, поджидавший Таню уже дома. Единственным производством были лесозаготовки. За несколько месяцев работы девушке выдали два кубометра дров, которые она продала, чтобы уехать к родне в Усть-Каменогорск. Только здесь, на Рудном Алтае, она смогла забыть о голоде. «Был земельный участок, где мы с тетей сеяли просо, – рассказывается в воспоминаниях. – Мы мололи зерно на мельнице и варили кашу, хоть и на воде, но такую густую. И ее было много».

Девушка стала работать в детском доме, перевезла со временем к себе бабушку. Всем сердцем она полюбила ставший ей родным Восточный Казахстан.

Самым обширным по географии и разнообразию жанров является раздел поэзии. В сборнике представлены оды Победе, стихи в честь героев войны, воображаемые диалоги с не вернувшимися с фронта отцом или дедом… В стихотворении Евгении Нагибаевой из Алтая описан рассказ ее деда о блокаде Ленинграда. Бомбежки, голодная смерть родителей, гибель маленького брата во время эвакуации по Ладоге, эшелон, увозивший сирот в детдом. И запавший на всю жизнь в память эпизод на железнодорожном вокзале: «Он сам ходить уже не мог, ⁄ казалась бесконечной мука. ⁄ А меж следов от тысяч ног ⁄ на льду лежали горы лука. ⁄ И дети все до тошноты ⁄ совсем замерзшими руками ⁄ им набивали свои рты ⁄ и неразжеванным глотали...»

Книга подготовлена и выпущена к 80-летию Победы. Как отметили составители, сборник призван сохранить память о людях и событиях 1941–1945 годов. Издание пополнит фонды библиотек в городах и районах области и станет помощником в воспитании патриотизма у молодежи.