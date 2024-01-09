Окрыляющий успех

По ней, как сообщил начальник районного отдела по реализации госпрограмм в сфере малого и среднего бизнеса Талгат Жумабеков, семья взяла 8 млн тенге под 2,5% годовых сроком на пять лет и льготным периодом в один год. Как рассказывает Сара Сатыбалдина, с мужем они решили открыть свое дело, чтобы иметь стабильный доход. Взяли заем, добавили своих шесть миллионов тенге. На эти деньги приобрели 800 кур и заказали клетки, которые изготовили местные компании. Теперь односельчане с удовольствием покупают яйца у местных предпринимателей.

По образованию Сара Сатыбалдина ветеринарный врач, работала на птицефабриках, поэтому отлично знает, как соблюдать в птичнике санитарные нормы. На следующий год бескольские птицеводы планируют омолодить поголовье и приобрели инкубаторы, чтобы выводить цыплят. Цены, утверждают птицеводы, ниже рыночных. Как только нарастят поголовье несушек, планируют расширять рынок сбыта, а также создать одно социальное рабочее место.

На реализацию программы «Ауыл аманаты», нацеленной на повышение доходов сельского населения, из рес­публиканского бюджета Северо-Казахстанской области было выделено 1,8 млрд тенге. Оператором выступило АО «СПК «Солтүстік». В нынешнем году сельчане СКО подали 250 заявок на получение займа.