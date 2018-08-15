Особый подход

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Наталия Акопян, Астана

В секционном заседании приняли участие 300 представителей управлений образования регионов, вузов, международных и казахстанских неправительственных организаций, руководители организаций образования, ученые, школьные педагоги-психологи. Как отметили организаторы, основная цель конференции – выработать собственный национальный подход в инклюзивном образовании на основе организации научной коммуникации и анализа эффективности технологических решений практиков международного уровня.

– Когда мы говорим об инклюзии, мы зачастую больше сводим проблему к материально-техническим вещам, пандусам и так далее. Но даже при наличии всего этого мы упираемся в более сложные вещи, связанные с учебными программами, с готовностью наших педагогов воспринимать, оценивать, строить свою работу с учащимися разноуровнево. В этом смысле мы хотели, чтобы все наши коллеги выходили из вузов уже подготовленными. Но проблема в том, что занятия по инклюзии там достаточно формальны, – подчеркнул в своей приветственной речи вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Отмечено, что необходимо в содержание этой программы включить конкретный механизм, который бы описывал, как работать учителю с детьми с особыми образовательными потребностями (ООП), как их оценивать. По словам вице-министра, сегодня создана рабочая группа, пересматривающая содержание программы по элективному курсу инклюзии в вузах. Также приказом министерства решен вопрос о включении детей с ООП в льготную категорию для первоочередного зачисления в дошкольные организации.

Вице-министр обратил внимание собравшихся и на пос­ледние нововведения в ЕНТ и КТ, позволяющие обеспечить во время сдачи экзамена таких детей всем необходимым.

– Мы впервые в правилах проведения этих экзаменов четко прописали ответственность государства за создание специаль­ных условий для этих детей. Если надо, им будут предоставлены помощники, сурдопереводчики, отдельные комнаты. Если ребенок слабовидящий, нужно увеличить изображение и дать все задания тестирования, – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Руководитель Национального научно-практического центра коррекционной педагогики МОН Галия Абаева в своем док­ладе затро­нула тему условий успешного включения детей с ООП в общее образовательное пространство. Она отметила, что на сегодня существуют разночтения даже в понятийном аппарате: в одних документах говорится о детях с особыми образовательными потребностями, в других – с ограниченными возможностями.

– По поручению МОН центр провел анализ нормативных документов и предлагает внести в Закон «Об образовании» понятия «особые образовательные потребности» и «оценка ООП». Включить эти понятия и разработать механизм оценки важно, так как от него в будущем зависит финансирование каждого ребенка с ООП. Предполагается, что финансирование такого школьника будет несколько выше, чем обычного, – пояснила Галия Абаева. – К тому же дети с ООП – большая разнородная группа и не в равной степени нуждается в коррекционной поддержке. К примеру, ребенку-мигранту нужна небольшая социально-педагогическая поддержка, а ребенку с глубоким нарушением зрения необходимы тифлопедагог, специальные прог­раммы и учебники, постоянное коррекционное сопровождение.

На конференции также был поднят вопрос подготовки и нехватки педагогических кадров для работы с детьми с ООП. Его в своем докладе раскрыла директор НЦ «Ресурсный консультативный центр по инклюзивному образованию для вузов РК и психологии личности» КазНПУ им. Абая Зульфия Мовкебаева.

– До тех пор пока нет квалификационных характеристик того или иного специалиста, мы не можем готовить кадры в соответствии с тем, что есть на сегодня. Говоря о модернизации подготовки кадровых ресурсов, мы должны иметь в виду задачи, которые перед нами стоят. Среди них формирование у общеобразовательных педагогов профессиональных компетенций для работы с детьми с ООП, модернизация подготовки педагогов, психологов, учителей-дефектологов, сориентированных на работу в условиях инклюзивного образования, – подчеркнула Зульфия Мовкебаева.

Асхат Аймагамбетов добавил, что в стране катастрофически не хватает дефектологов, поэтому в разы увеличен государственный заказ: выделено 400 грантов на данную специальность, на магист­ратуру – 100, на докторантуру – 30. Он также отметил, что много вопросов вызывают социально-психологическая служба в школах и устаревшие методики, которыми пользуют­ся психологи, поэтому министерство планирует провести работу и в этом направлении.

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