От грантов до субсидий

В Карагандинской области зарегистрировано около 100 тыс. субъектов МСБ. Они дают работу почти 45% местных жителей трудоспособного возраста. При этом сектор придает экономике региона дополнительную устойчивость, снижая зависимость от колебаний цен на металлы, уголь и другие экспортные товары. Поэтому власти и делают ставку на укрепление малого и среднего бизнеса.

Важную роль в этом процессе играет Нацпроект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Он предусматривает разнообразные меры господдерж­ки МСБ. В нынешнем году ими воспользовалось более 700 предпринимателей.

Житель Нуринского района Талгат Жукенов смог на себе ощутить поддержку государства. В прошлом году он прошел курсы «Бастау Бизнес» и решил открыть собственное дело. Сельчанин собрался выпускать пеноблоки, которые используются при строительстве домов.

Нужен был стартовый капитал, поэтому Талгат Жукенов принял участие в конкурсе по выделению госгрантов в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы и победил.

– Я самостоятельно составил бизнес-план, защитил его и получил грант на сумму 1 миллион 600 тысяч тенге, – рассказывает сельский предприниматель. – На эти деньги купил оборудование для изготовления пеноблоков и формы. Открыл цех рядом со своим домом. Пока работаю один, сыновья помогают. Хочу сказать, что безвозмездные гранты – хорошая помощь тем, кто только начинает свое дело.

Отметим, что гранты выделяются на реализацию новых бизнес-идей. Максимальная сумма одного – 5 млн тенге. При этом обязательно должно быть софинансирование в размере не менее 20% от стоимости бизнес-проекта. Это означает, что начинающий предприниматель обязан вложить в свое дело не только деньги от гранта, но и часть собственных средств.

– В текущем году на конкурс по выделению грантов подано более 400 заявок, – сообщает руководитель отдела финансовой поддержки управления предпринимательства Карагандинской области Нуржан Мажитов. – Победители уже определены. Их 31. Общая сумма финансирования по грантам составила почти 146 миллионов тенге.

Получить безвозмездный грант может любой предприниматель из села или моногорода. Главное, чтобы у него не было финансовых и налоговых «хвостов». Что же касается субъектов МСБ Караганды, то для них существует важное условие. Их бизнес должен относиться к приоритетным сферам, в числе которых обрабатывающая промышленность, туризм, образование и здравоохранение.

– Решение о выделении гранта принимает конкурсная комиссия, – отмечает представитель управления предпринимательства. – Рассматривая бизнес-проекты, она обращает внимание на количество создаваемых рабочих мест, срок окупаемости, увеличение налогооблагаемой базы и новизну. Важно, чтобы бизнес был востребованным в своем городе или районе.

Другой действенный инс­трумент господдержки – субсидирование процентной ставки по кредиту. Он позволяет снизить долговую нагрузку на МСБ. Этот механизм господдержки реализуется через фонд развития предпринимательства «Даму».

Заемщик заключает с фондом и банком трехсторонний договор. В результате ставка вознаграж­дения по уже оформленному кредиту снижается для предпринимателя до 8% – в Караганде и до 7% – в моногородах и сельских районах.

Что касается областного центра, то здесь претенденты на субсидирование должны относиться к приоритетным отраслям – АПК, легкой промышленности, производству мебели, машиностроению, туризму. Для МСБ из моногородов и сельских районов этого условия нет. Важно, чтобы предприятие было финансово устойчивым и имело залоговую базу.

Еще один вид господдержки – гарантирование кредитов. Им пользуются представители МСБ, которым для получения кредита не хватает собственного залога. В этом случае за него может поручиться фонд «Даму» и выдать гарантию: для новых предпринимателей – до 85% от суммы залога, а для действующего бизнеса – до 50%.

При этом компания-заемщик, зарегистрированная в Караганде, должна относиться к приоритетным отраслям экономики. А к сельским бизнесменам и тем, кто работает в моногородах, данное условие не предъявляется.

Для тех, кто строит новые объекты или реконструирует старые, есть отдельный вид господдерж­ки – подведение инженерных коммуникаций. К примеру, если компания возводит швейный цех или торговый дом, то к объекту за счет бюджета могут протянуть водопровод, теплотрассу, канализационную трубу или линию электропередачи. Для этого хозяин должен составить бизнес-план и обосновать на заседании Регионального координационного совета необходимость подведения сетей.

– Члены Регионального координационного совета принимают решение об одобрении господдержки или об отказе, – поясняет сотрудник управления предпринимательства Нуржан Мажитов. – Аспекты, на которые они обращают внимание, – это увеличение налогооблагаемой базы, создание рабочих мест, новизна бизнес-идеи и актуальность ее для региона. После одобрения формируется бюджетная заявка, выделяются средства, объявляются госзакупки и начинается строительство недостающих инженерных сетей.

Отметим, что в Карагандинской области действует несколько отраслевых программ гос­поддержки МСБ. Одна из них предназначена для тех, кто работает в сфере туризма. В частности, государство возмещает предпринимателям 10% от их затрат на строительство или реконструкцию гостиниц и домов отдыха, а также 25% от расходов – на покупку туристских автобусов.

Что касается сферы социальной защиты, то здесь безработным из социально уязвимых слоев населения предоставляют гранты в размере 400 МРП на реализацию бизнес-идей. В этом году их получило около 150 человек.

В сфере сельского хозяйства действует программа «Ауыл аманаты». В ее рамках сельских предпринимателей поддерживают льготными микрокредитами – под 2,5% годовых на срок от пяти до семи лет. В нынешнем году уже одобрено 247 проектов и выдано 203 льготных займа.

У жителей Карагандинской области есть большие возможнос­ти для создания и расширения своего дела. Нужно лишь выбрать приоритетную сферу деятельности, составить бизнес-план и воплощать его в жизнь. А государство поможет – обучением, грантами, льготными кредитами и субсидиями.