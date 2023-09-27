От управления бюджетом к управлению результатом
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Беседовала Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Менее двух месяцев осталось до выборов в пилотном режиме акимов ряда районов и городов областного значения. То есть политическая децентрализация по темпам внедрения пока опережает децентрализацию фискальную, считает соучредитель и исполнительный директор некоммерческой организации Zertteu Research Institute, член общественного совета Агентства
по стратегическому планированию и реформам, старший преподаватель университета международного бизнеса Шолпан Айтенова, которую мы попросили ответить на ряд вопросов.