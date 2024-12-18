Отечественная экономика растет за счет несырьевого сектора

Задействовать

все резервы

Об отраслевой динамике доложил на заседании заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, об исполнении бюджета – вице-министр финансов Ержан Биржанов, о финансовой ситуации в стране – председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

По итогам 11 месяцев прирост ВВП составил 4,4%. При этом основным драйвером стал несырьевой сектор. Вице-премьер Нурлан Байбазаров доложил, что в сельском хозяйстве рост составил 13,4%, в строительстве – 10,3%, в торговле – 8,2%, транспорте и складировании – 8,1%, в обрабатывающей промышленности – 5,3%. Отмечена также положительная динамика в секторах информации и связи, электроэнергетики.

Доходы государственного бюджета составили 19 трлн тенге – 90% от плана. В республиканскую казну поступило 11,8 трлн тенге, или 82% от запланированного. По словам вице-министра финансов, основное неисполнение связано с уменьшением налоговых поступлений, которые составили 76% от плана.

Основные причины неисполнения плана обусловлены уменьшением объема импорта из третьих стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, падением цен на основные экспортные металлы, что, в свою очередь, отразилось на снижении сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 267 млрд тенге.

– Увеличение возврата НДС составило 981 миллиард тенге – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 2,5 раза. Тем не менее неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 триллион тенге, – пояснил Ержан Биржанов.

Что касается местных бюджетов, то их собственные доходы исполнены на 108% и составили 7,2 трлн тенге.

Члены Правительства заслушали также доклады министра энергетики Алмасадама Саткалиева, вице-министров: промышленности и строительства – Олжаса Сапарбекова, сельского хозяйства – Азата Султанова и транспорта – Максата Калиакпарова.

Руководитель Правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на том, что принимаемые меры по стимулированию экономической активности дали результат: рост в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве и транспорте превысил годовые плановые показатели.

В разрезе регионов по основным макроэкономическим показателям лидируют Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Туркестанская области, а также города Астана и Шымкент. Наименьшие показатели достигнуты в Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау. Акимам данных регионов поручено принять меры для изменения ситуации.

Вместе с тем необходимы новые подходы для активизации социально-экономического развития регионов, важно обеспечить системную координацию хода исполнения программных документов – соответствующее поручение дано заместителю Премьер-министра Канату Бозумбаеву.

Премьер-министр отметил необходимость усиления работы по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.

– Мы имеем четкие контуры дальнейшего инвестиционного развития. Но привлечение инвестиций – это только половина задачи. Не менее важная часть – качественное сопровож­дение проектов, обеспечение их успешной реализации. Министерствам иностранных дел и нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами поручаю усилить работу по сопровождению инвестпроектов. Надо в «ручном режиме» на местах решать проблемы инвесторов. Также поручаю акиматам регулярно рассматривать проб­лемные вопросы на заседаниях региональных инвестиционных штабов, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Для привлечения инвестиций и создания производств с высокой добавленной стоимостью важно обеспечить доступность готовой инфраструктуры. В связи со слабой вовлеченностью акима­тов в финансирование подведения коммуникаций дано поручение регионам учитывать выделение средств на строительство инфраструктуры к промышленным площадкам.

В рамках работы по снижению степени изношенности в сетях электро-, тепло- и водоснабжения отраслевым министерствам и регионам необходимо обеспечить должное исполнение программы «Тариф в обмен на инвестиции». Перед Министерством национальной экономики и отраслевыми госорганами поставлена задача по контролю над необоснованным ростом тарифов и цен на коммунальные услуги, а также по соблюдению баланса между экономической и социальной составляющими. Поручено обеспечить соблюдение минимального вклада в инфляцию от тарифов и цен на регулируемые услуги, установленного Советом по экономической политике.

Перед Министерством энергетики поставлена задача по усилению мер, направленных на увеличение добычи природного газа и нефти. Олжас Бектенов подчеркнул, что в 2025 году необходимо обеспечить добычу неф­ти в запланированном объеме.

С учетом замедления в нояб­ре годовой инфляции до 8,4% поручено контролировать рост цен, использовать для этого имеющие­ся механизмы, включая стабилизационные фонды, форвард­ные договоры, субсидирование. Вместе с тем нужно расширять производство импортозамещающей продукции.

Олжас Бектенов отметил, что необходимо сохранить положительную динамику роста экономики. В связи с этим минист­рам и акимам поручено взять на особый контроль полное и своевременное освоение выделенных средств, Министерству финансов – повысить контроль над исполнением доходной час­ти бюджета.

Сохранить

уникальную природу

На заседании Правительства также обсудили итоги проводимой в республике работы по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. В этом перечне в республике зарегистрировано 227 видов (131 позвоночных и 96 беспозвоночных).

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, по материалам биологического обоснования Института зоологии инициировано обновление этого списка. Работа проводится согласно критериям Международного союза по охране природы.

– Внесены предложения по исключению 21 вида беспозвоночных и включению шести видов беспозвоночных и пяти видов позвоночных животных. Наиболее эффективной комп­лексной мерой по сохранению редких и исчезающих видов животных признано создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ), – отметил спикер.

По данным ведомства, за годы независимости площадь особо охраняемых природных территорий республики увеличилась с 869 тыс. га до 30,9 млн га за счет расширения существующих и создания новых ООПТ. Отмечается рост популяций редких видов животных: тугайного оленя, кулана, архара, джейрана.

Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу снежных барсов удалось увеличить их численность с критичес­кого уровня 1990-х более чем в два раза и довести до 180 особей. В рамках осуществления программы по восстановлению тигров создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш».

О подготовке пятого обновления Красной книги животных Казахстана проинформировал директор Института зоологии Роман Ященко. Представитель Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко поднял вопрос сохранения путей миграции диких животных при развитии дорожной инфраструктуры, строительстве и эксплуатации объектов электроэнергетики.

Для эффективной работы по сохранению редких и исчезающих представителей фауны Премьер-министр поручил разработать комплексный подход, предусматривающий мониторинг, охрану и оценку угроз экосистемам и видам животных.

Ключевым фактором эффективного выполнения задач по защите животного и растительного мира является внедрение на всех этапах новых технологий и информационных систем.

– К примеру, интерактивная карта природных ресурсов Tabigat включает в себя необходимую информацию о текущем состоянии окружающей среды, лесных и водных ресурсов, животном мире и рыбном хозяйстве. Данная система в открытом доступе позволит всем гражданам моментально фиксировать экологические и другие природные нарушения и сообщать о них в соответствующие органы власти, – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил ввести эту платформу в промышленную эксплуатацию с начала 2025 года. Сегодня сервис функционирует в пилотном режиме.

Премьер-министр также дал указание руководству министерства и другим заинтересованным госорганам совместно с научным сообществом доработать Концепцию сохранения биоразнообразия и внести документ на рассмотрение Правительства в августе 2025 года.

Руководитель Правительства также отметил, что еще не во всех регионах решены вопросы охраны животного мира в резерв­ных фондах охотничьих угодий. Незащищенными в настоящее время остаются 15 млн га в девяти областях Казахстана. Олжас Бектенов поручил руководителям акиматов регионов завершить работу по созданию специализированных организаций до конца января 2025 года.