Перезагрузка бюджетной системы

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Демченко Марина
корреспондент

Проект нового Бюджетного кодекса, в настоящее время находящийся на рассмотрении Мажилиса, поспособствует проведению ответственной бюджетной политики

 

Необходимость разработки нового Бюджетного кодекса глава государства озвучил в послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Перед правительством были поставлены задачи, требующие выработки новых подходов и пересмотра бюджетной системы с учетом реалий времени.

В частности, в рамках нового Бюджетного кодекса предстояло решить вопросы по упрощению бюджетного процесса, реформированию модели бюджетной политики.

Государству предстоит перейти от «управления бюджетом» к «управлению результатами», внедрению элементов блочного бюджета с расширением полномочий и ответственности администраторов бюджетных программ, определить предельные параметры бюджетной политики, а также направления для выделения средств целевого трансферта из Нацфонда, предназначенных исключительно на развитие критической инфраструктуры и реализацию проектов общестранового значения.

– В этих целях правительством была проделана большая работа. В проекте нового Бюджетного кодекса нашли отражение все вышеуказанные задачи. При этом в документе соблюден принцип преемственности с действующей системой, а также сохранены процедуры и механизмы, зарекомендовавшие себя наилучшим образом за годы существования бюджетной системы республики, – рассказала Гулсана Дарибаева, директор департамента бюджетной политики министерства национальной экономики.

Важным, по ее словам, является тот факт, что проект кодекса дополнен такими разделами, как «Основы бюджетирования Республики Казахстан» и «Управление государственными финансами», необходимыми для обеспечения эффективной системы управления госфинансами и полноценной реализации инструментов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).

Также в проекте кодекса предусмотрены транспарентность и подотчетность государства, в том числе и квазигосударственного сектора, призванные обеспечить прозрачность бюджетного процесса и ответственность за принимаемые административные и управленческие решения в бюджетных отношениях.

– Предусмотренная в проекте кодекса оценка результатов должна способствовать повышению результативности, эффективности планирования и использования бюджетных средств и активов государства, – отметила Гулсана Дарибаева.

В документе также расширен перечень бюджетной документации, подлежащей публикации в СМИ, предусмотрены нормы по совершенствованию процедур обсуждения проекта бюджета, в том числе с участием граждан.

 

#бюджет

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