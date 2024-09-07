Победителей «Мерейлі отбасы» чествовали в Астане

Как отметили организаторы, в нынешнем году на конкурс поступило 3 369 заявок. В числе участников – 1 508 многодетных и 700 молодых семей. Наибольшее количество заявок пришлось на две области – Карагандинскую и Жетысу. Среди них трудовые династии, многодетные, многонациональные семьи, а также участники, которые отличились достижениями в спорте, науке, творчестве и общественной жизни страны. В столицу прибыли 20 семей, которые победили в региональных этапах конкурса.

Выступая перед победителями, спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев зачитал поздравление Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

– «Мерейлі отбасы» – это уникальный проект, ставший уже традиционным. Он способст­вует дальнейшей популяризации и продвижению национальных ценностей нашего народа. Наша общая задача – прививать подрас­тающему поколению любовь к священным традициям предков. К этой важной миссии может быть причастной каждая семья. В нашей стране есть немало династий, добросовестный труд представителей которых может служить ярким примером для подражания. Подтвержде­нием этому служит и сегодняшнее мероприятие. Победу каждой семьи в этом конкурсе можно с уверенностью считать достижением всего нашего единого и сплоченного народа, – процитировал Президента спикер Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что Глава государства не раз подчеркивал решающий вклад института семьи в формирование нового качества нашей нации. Концепт «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех», озвученный на заседании Национального курултая, по мнению Маулена Ашимбаева, также несет глубокий созидательный смысл.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание укреплению института семьи, защите материнства и детства, продвижению правильной системы ценностей в обществе. В своем Послании народу Казахстана Глава государства акцентировал внимание на этих вопросах, объявив комплекс новых социальных инициатив, направленных на повышение благосостояния наших граждан. Уверен, что все эти меры будут способствовать росту благополучия каждой казахстанской семьи, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Спикер рассказал также о проводимой законодательной работе палаты в рамках реализации соответствующих поручений Главы государства. В частности, речь шла о масштабном проекте «Национальный фонд – детям», стартовавшем в нынешнем году и охватившем семь миллионов детей нашей страны, а также о мерах, нацеленных на поддержку семей, защиту прав женщин и детей и других механизмах в этом направлении.

Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила победителей с наступающим Днем семьи. Она отметила значимую роль конкурса «Мерейлі отбасы» в возрождении нравственных и семейных ценностей.

– Каждая казахстанская семья – это опора и душа государства, основа его стабильного развития. Желаю каждому дому благополучия, мира и единства. Вы вносите большой вклад в процветание страны, в сохранение национальных и семейных ценностей. Пусть всегда в ваших семьях царят счастье, благополучие и гармония, – отметила министр.

Всего за 11 лет проведения конкурса порядка 20 тыс. семей приняли в нем участие.

– С каждым годом растет количество участников, – прокомментировал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров. – Основная цель «Мерейлі отбасы» – это популяризация традиционных семейных ценностей. Глава государства объявил следующий год Годом рабочих профессий. А в этом году, к примеру, в конкурсе участвует семья Капишевых из Алматы, у которых общий стаж работы в железнодорожной сфере – 826 лет! Это живой пример для подрастающего поколения.

Лауреатами конкурса «Мерейлі отбасы-2024» стали семья Конбай из Акмолинской области, чета Жанбаевых из Алматинской области, Нурбаевы из Актюбинской области, Смагуловы из области Абай. Победителями городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента стали семьи Адилбаевых, Капишевых и Сыдыковых соответственно. Образцовой семьей Карагандинской области признана семья Халабаевых, Северо-Казахстанской – Хасеновых, Атырауской – Сыралиевых, Костанайской – Шукуровых, Жамбылской – Танатаровых, Западно-Казахстанской области – семья Хамзиных. Лучшими названы семья Алекеевых – область Жетысу, Темировых – Павлодарская область, Кыдырпатшаевых – Улытау, Бектаевых – Кызылординская, Мукурбаевых – Мангистауская, Менлибаевых – Туркестанская область и семья Кыдырхановых – Восточно-Казахстанская область.