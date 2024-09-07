Победителей «Мерейлі отбасы» чествовали в Астане

Статьи
90
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В концертном зале «Казмедиа орталығы» состоялось торжественное награждение победителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы».

фото: Игоря Бургандинова

Как отметили организаторы, в нынешнем году на конкурс поступило 3 369 заявок. В числе участников – 1 508 многодетных и 700 молодых семей. Наибольшее количество заявок пришлось на две области – Карагандинскую и Жетысу. Среди них трудовые династии, многодетные, многонациональные семьи, а также участники, которые отличились достижениями в спорте, науке, творчестве и общественной жизни страны. В столицу прибыли 20 семей, которые победили в региональных этапах конкурса.

Выступая перед победителями, спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев зачитал поздравление Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

– «Мерейлі отбасы» – это уникальный проект, ставший уже традиционным. Он способст­вует дальнейшей популяризации и продвижению национальных ценностей нашего народа. Наша общая задача – прививать подрас­тающему поколению любовь к священным традициям предков. К этой важной миссии может быть причастной каждая семья. В нашей стране есть немало династий, добросовестный труд представителей которых может служить ярким примером для подражания. Подтвержде­нием этому служит и сегодняшнее мероприятие. Победу каждой семьи в этом конкурсе можно с уверенностью считать достижением всего нашего единого и сплоченного народа, – процитировал Президента спикер Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что Глава государства не раз подчеркивал решающий вклад института семьи в формирование нового качества нашей нации. Концепт «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех», озвученный на заседании Национального курултая, по мнению Маулена Ашимбаева, также несет глубокий созидательный смысл.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание укреплению института семьи, защите материнства и детства, продвижению правильной системы ценностей в обществе. В своем Послании народу Казахстана Глава государства акцентировал внимание на этих вопросах, объявив комплекс новых социальных инициатив, направленных на повышение благосостояния наших граждан. Уверен, что все эти меры будут способствовать росту благополучия каждой казахстанской семьи, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Спикер рассказал также о проводимой законодательной работе палаты в рамках реализации соответствующих поручений Главы государства. В частности, речь шла о масштабном проекте «Национальный фонд – детям», стартовавшем в нынешнем году и охватившем семь миллионов детей нашей страны, а также о мерах, нацеленных на поддержку семей, защиту прав женщин и детей и других механизмах в этом направлении.

Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила победителей с наступающим Днем семьи. Она отметила значимую роль конкурса «Мерейлі отбасы» в возрождении нравственных и семейных ценностей.

– Каждая казахстанская семья – это опора и душа государства, основа его стабильного развития. Желаю каждому дому благополучия, мира и единства. Вы вносите большой вклад в процветание страны, в сохранение национальных и семейных ценностей. Пусть всегда в ваших семьях царят счастье, благополучие и гармония, – отметила министр.

Всего за 11 лет проведения конкурса порядка 20 тыс. семей приняли в нем участие.

– С каждым годом растет количество участников, – прокомментировал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров. – Основная цель «Мерейлі отбасы» – это популяризация традиционных семейных ценностей. Глава государства объявил следующий год Годом рабочих профессий. А в этом году, к примеру, в конкурсе участвует семья Капишевых из Алматы, у которых общий стаж работы в железнодорожной сфере – 826 лет! Это живой пример для подрастающего поколения.

Лауреатами конкурса «Мерейлі отбасы-2024» стали семья Конбай из Акмолинской области, чета Жанбаевых из Алматинской области, Нурбаевы из Актюбинской области, Смагуловы из области Абай. Победителями городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента стали семьи Адилбаевых, Капишевых и Сыдыковых соответственно. Образцовой семьей Карагандинской области признана семья Халабаевых, Северо-Казахстанской – Хасеновых, Атырауской – Сыралиевых, Костанайской – Шукуровых, Жамбылской – Танатаровых, Западно-Казахстанской области – семья Хамзиных. Лучшими названы семья Алекеевых – область Жетысу, Темировых – Павлодарская область, Кыдырпатшаевых – Улытау, Бектаевых – Кызылординская, Мукурбаевых – Мангистауская, Менлибаевых – Туркестанская область и семья Кыдырхановых – Восточно-Казахстанская область.

#Астана #конкурс #семья #День семьи #Мерейлі отбасы

Популярное

Все
В прокат вышел киномюзикл «Стоп, ночь»
Спортсмены готовы к состязаниям, а для гостей открыты этноаулы
«Штрафстан» или же все по делу?..
Важно не ослаблять хватку
Тяжелые уроки финансовой безграмотности
Земли в аренду в режиме онлайн
В гостях у «четырех девяток», или Как выглядит строго режимное производство, где после работы сжигают одежду и обувь
Молодежь нужно готовить к семейной жизни
Экспедиция в прошлое
7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба
Достойно выступили на олимпиаде по информатике
Мирный атом даст возможность стране развиваться
Пробел
Победителей «Мерейлі отбасы» чествовали в Астане
Не «расклеится» от дождей и вьюг
В ЗКО завершено строительство домов для пострадавших
Айа и Тентек спешат на помощь
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
В Атырауской области спасено почти 1, 3 млн штук молоди рыб
Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
Лидер Приднестровья инициировал запрет называть регион Транснистрией
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из ОАЭ
Жители дачных массивов Уральска, пострадавшие от паводков, отмечают новоселье
Участок улицы Керей-Жанибек хандар будет частично перекрыт
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
В поселке Бурабай решен вопрос дефицита электроэнергии
В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса
В рейтинге по индексу ESG Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА
Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов
Как начнется новый учебный год в Казахстане
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
Финал республиканского шахматного турнира SENAT OPEN состоялся в Астане
«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Мирный атом даст возможность стране развиваться
7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха дл…
Экспедиция в прошлое
Важно обеспечить энергетическую безопасность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]