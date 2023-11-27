Поддержка на старте

Гранты акима – одна из эффективных мер поддержки начинающих предпринимателей. Их начали выдавать в 2005 году. Тогда молодые бизнесмены и бизнес-леди получали от государства на развитие своего дела по 500 тыс. тенге.

Со временем размер грантов рос, и в нынешнем году он дос­тиг двух миллионов тенге. Этого дос­таточно для того, чтобы начать реализацию стартапа, который в будущем может стать хорошим источником дохода.

– В нынешнем году обладателями грантов акима области станут 50 человек, – сообщил представитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Улан Омаров. – Прием заявок уже окончен. Далее последует работа конкурсной комиссии по отбору победителей, и в декабре финансовые средства вручат новым обладателям. Безусловно, будем отслеживать их целевое использование.

В управление по вопросам молодежной политики пос­тупило более 300 заявок от желающих получить гранты. При их распределении конкурс­ная комиссия будет принимать во внимание несколько моментов. Первый – оригинальность бизнес-идеи, которую собирается воплотить молодой предприниматель. Второй – степень спроса на его товар или услугу в регионе. Третий – наличие опыта у претендента. Четвертый – потенциал для создания рабочих мест. При этом приоритет при распределении грантов будет отдан детям-сиротам, молодежи, оставшейся без попечения родителей, людям с инвалидностью и безработным.

Отметим, что за прошедшие 18­лет гранты на развитие бизнеса получили более 700 жителей Карагандинской области в возрасте от 18 до 35 лет. Большинство из них сумело успешно осуществить свои стартапы. Это позволило им создать новые рабочие места и улучшить благосостояние – не только свое, но и сотрудников.

Молодой карагандинец Адиль Хамит – один из тех, кто получил грант акима области и смог реализовать себя в IT-сфере. С помощью команды программис­тов он создал искусственный интеллект-учитель. По сути, это программа, которая способна погружать человека в реалис­тичную виртуальную среду для изучения казахского, русского, английского, китайского, французского и испанского языков. Кроме того, с помощью этого цифрового помощника можно проводить лабораторные занятия по химии, физике и другим предметам естественно-научного профиля.

– Искусственный интеллект-учитель в будущем может заменить педагогов в школах, где их не хватает. Он не просто выдает ученикам текстовые запросы, но и в облике разных персонажей говорит с ними и отвечает на вопросы, – рассказал Адиль Хамит. – На разработку прог­раммного обеспечения ушло около года. Нам очень помог грант акима области. На него мы приобрели очки виртуальной реальности.

Господдержку в виде гранта получила и бизнес-леди Сауле Акылбек. Она открыла собственный швейный салон и закупила для него оборудование. Поначалу девушка работала одна, а теперь у нее три сотрудницы. Они шьют скатерти, халаты, передники и другие текстильные изделия для домохозяек, кафе и ресторанов.

Сауле Акылбек убеждена, что грант акима области – это хороший стартовый капитал для тех, у кого есть большое желание открыть свое дело.