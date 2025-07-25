Сембай Калиевич Калиев родился в 1916 году в ауле Казы Лебяжинского (ныне Аккулинского) района Павлодарской области в крестьянской семье. Оту­чился четыре класса в Кызыл-аскерской средней школе, затем продолжил учебу в школе совхоза № 23, окончил курсы овцевода.

Затем была школа при совхозе «Северный» Иртышского района, где паренек окончил шесть классов и курсы по подготовке мастеров маслозавода.

Трудовой путь будущего героя начался в 1936 году в совхозе № 23 в качестве учетчика тракторной бригады. В 1937–1940 годах служил в рядах Советской армии на Дальнем Востоке. Там же окончил годичные курсы младших командиров. До начала войны успел поработать инспектором военного дела Лебяжинского района.

В июле 1941-го молодой Сембай был приз­ван на войну и прошел боевой путь прак­тически от самого ее начала до победного конца. Воевал в составе 7-й гвардейской Черкасской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого воздушно-десантной дивизии. Всю войну прошел в качестве командира орудия, с 1943 по 1946 год был парторгом.

В жизни отважного воина было немало боев, но самый ожесточенный и кровавый случился в Венгрии незадолго до окончания войны. Вот как описал героический подвиг Сембая Калиева его командир Сергей Марков: «…В январе 1945 года в боях в Венгрии под местечком Замоль Сембай Калиев показал себя настоящим большим Героем. На позиции батареи подходили танки немцев в три эшелона: 36 танков и 24 бронетранспортера. Немногочисленные наши пехотинцы стали отходить, наступил страх, моральный перевес был на стороне немцев. Нам, артиллеристам, в такие моменты бывает жутковато. Казалось бы, в таких случаях слово должно быть за офицерами батареи, но командир оказался ранен, а два других офицера – совсем молодые лейтенанты – растерялись. И вот тут-то проявилось мужество Сембая Калиева!

Танки совсем рядом, пехота отходит через позицию батареи, началась паника. Артиллеристы, подумав, что сделать ничего уже не удастся, тоже решили: пора отступать. Но тут встает Сембай и на ломаном русском языке с акцентом громко приказывает: «Артиллеристы 1-й батареи, ни шагу назад!» Это был призыв парторга, казаха по национальности, одного среди русских ребят. Он напомнил им о долге, о Родине. Друзья Сембая после боя рассказывали, что это было сделано вовремя, призыв задел их гордость.

Панику как рукой сняло. Орудия открыли ураганный огонь. Было уничтожено более десяти танков, остальные повернули обратно. А положение было критическим – позади стояли без прикрытия наши штабы и тылы дивизии. Бой был выигран, и мы, казалось бы, присутствовали при рождении первого Героя Советского Союза нашей дивизии».

Далее из письма следует, что представление на присвоение этого высокого звания Сембаю Калиеву было сделано. Материа­лы отправили по нужным инстанциям. Но кто-то решил, что в них переоценена роль артиллеристов и занижена роль пехотинцев. В итоге из восьми подписей на наградном листе только семь оказались «за» – командующий артиллерией 20-го корпуса полковник Федоров предложил заменить звание Героя Советского Союза на орден Красного Знамени, что в итоге и было сделано.

Как рассказали нам родные ветерана – его сын Ертыс Сембаевич и внук Ануар – командир батареи Сергей Григорьевич Марков в 1975-м, в год 30-летия Победы, написал секретарю Павлодарского обкома партии Кайырбаеву о необходимости повторного рассмотрения вопроса о присвоении Сембаю Калиеву звания Героя Советского Союза. Поводом к обращению послужила не только юбилейная дата, но и найденные сыном в Центральном архиве Министерства обороны СССР документы, подтверждающие смелый подвиг ветерана.

В сохраненном архивном документе от 11 января 1945 года командир 10-го воздушно-десантного гвардейского артполка гвардии подполковник С. Коннов пишет: «…2 января 1945 года в районе двух км севернее села Замоль (Венгрия) на перекрестке дорог Чекберень – Бички – Будапешт и Секешфехервар – Тата на батарею, стоявшую на прямой наводке, пошло в три эшелона 36 танков и 24 бронетранспортера противника, пытавшихся прорваться к окруженной группировке немцев в Будапеште. Допустив первый эшелон танков на расстояние 200 мет­ров, товарищ Калиев открыл огонь из своего орудия и двумя снарядами зажег танк типа «Тигр». Двумя последующими снарядами подбил второй танк типа «Пантера».

Перенеся огонь на бронетранспортеры, уничтожил четыре и подбил три бронетранс­портера противника. Остальные повернули обратно. Благодаря исключительному мужеству, храбрости и геройству товарища Калиева сильная танковая атака была сорвана. Противник не прорвался. Всего на счету Калиева 20 уничтоженных бронеединиц врага, из них 8 танков и 12 бронетранс­портеров. Достоин правительственной награды – присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Таким образом, ссылаясь на архивные данные и будучи сам живым свидетелем того кровопролитного боя, Сергей Марков написал в своем обращении следующее: «В моей батарее, которой я командовал, воевал Ваш земляк из Павлодарской области – казах Калиев Сембай. Не могу забыть этого удивительного человека, он мне дорог своей духовной зрелостью, исключительной преданностью матери-Родине… Это был отлично подготовленный артиллерист. Дело свое знал безукоризненно. О подвигах командира орудия С. Калиева можно много рассказывать, напишу об одном эпизоде батареи в 1945 году.

Немцы не выдержали боя с одной гвардейской батареей из четырех орудий. Победа в этом бою важна была и тем, что позади батареи находились штаб и командный пункт дивизии. По накалу боя, по тем потерям, какие были нанесены врагу, командир дивизии генерал Дрычкин поручил командиру нашего 10-го артиллерийского полка немедленно представить реляцию на присвоение звания Героя Советского Союза парторгу 1-й батареи ст. сержанту Калиеву. Весть об этом облетела дивизию, и все мы от души поздравляли Сембая Калиева с большой победой…»

И далее командир Марков подытожил: «…Это нужно не мертвым, это нужно живым! Нужно для земляков Калиева, для молодежи. Мы на подвиге их отцов учим любить нашу Отчизну. Я горжусь тем, что в моей батарее служил такой большой пат­риот и гражданин товарищ С. Калиев… Прошло 30 лет со дня Победы, но подвиг и дела Сембая Калиева у нас в памяти! Он награжден многими орденами. Но вот «Золотой Звезды» Героя он не получил».

К сожалению, и в 1945-м, и в 1975-м обращения о присвоении высокого звания отважному воину-казахстанцу остались без рассмотрения. Но Сембай Калиевич был удостоен множества других фронтовых наград: орденов Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», медалей «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Он также 14 раз получал благодарность Верховного Главнокомандую­щего Вооруженных сил СССР.

Выказали признание Сембаю Калиевичу и на родине, назвав в честь артиллериста улицу и установив его бюст. В селе Жамбыл открыт кабинет-музей, посвященный жизни фронтовика. О нем было написано немало при жизни и после, его имя упоминается у авторов военной литературы. К примеру, о смелом бойце из Казахстана упомянул в своей книге «Трудная наука побеждать» Герой Советского Союза генерал-лейтенант Николай Бирюков.

После демобилизации до 1951 года Сембай Калиевич работал инструктором Лебяжинского райкома Компартии Казахстана, а после руководил колхозом «Жана Ауыл». В 1953–1956 годах повышал квалификацию в Алматинской сельскохозяйственной школе по подготовке председателей колхоза.

С 1957 по 1961 год был управляющим отделения, зоотехником в совхозах «Лебяжинский» и «Майкарагайский». А с 1962-го и практически до самого конца жизни работал агрономом в совхозе им. Джамбула. Он ушел из жизни 25 сентября 1972 года в возрасте 56 лет.