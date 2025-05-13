«Погибший» оказался жив

Свет Победы
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Юрий Пааль, Восточно-Казахстанская область

Братья Толеухан и Бекмуханбет Абитовы прошли всю Великую Отечественную и вернулись домой живыми. Оба ушли на фронт в самом начале войны, но у каждого оказался свой боевой путь.

– Мой дед Толеухан Абитов был призван на фронт 24 мая 1942 года Бухтарминским райвоенкоматом Восточно-Казах­станской области, – рассказывает внучка Жанна Толеу­ханова. – Прошел обучение в Семипалатинске в составе 128-го запасного полка. Пятнадцатого июня того же года прибыл на службу. Об этом я прочла в его личных записях.

В феврале 1943-го Толеухан получил пулевое ранение в руку во время наступательного боя в Никольском районе Орловской области. После лечения продолжил службу в рядах 87-го пограничного полка. Демобилизовался 16 октября 1945 года, при этом продолжил службу и боролся с послевоен­ным криминальным подполь­ем. Домой вернулся только в 1946-м. Трудился бухгалтером в родном селе Аюда Уланского района ВКО.

По словам внучки, приехав домой, Толеухан узнал, что его брат Бекмуханбет погиб на фроте. Как оказалось, в конце войны на родину пришла «черная бумага» («қара қағаз») – так казахи называли похоронку. Родные оплакивали Бекмуханбета, держали траур. Когда пришло время провести обряд в год со дня его смерти, неожиданно родственники получили письмо от него самого. Оказалось, он жив и едет домой! Тогда вместо поминок устроили той.

Как выяснилось, Бекмуханбет прошел специальную подготовку и воевал в чине офицера. Дошел до Германии и сражался с фашистами уже на их территории. Штурмовал и освобождал Галле, Мангейм и другие немецкие города.

Сам Бекмуханбет позже рассказал, что в 1943 году их отряд на территории Украины попал в окружение и был разбит. Оставшихся в живых бойцов взяли в плен. Но в фашистском плену они пробыли недолго, солдат спасли союзники – американские военные.

Освобожденные бойцы плохо разбирались в политике и решили сразу бежать, как они думали, из очередного плена. Сделать это оказалось легко, американцы их даже не охраняли. Так они и добрались до своих. Далее были допросы у следователей НКВД. Повезло только ему одному. У него на гимнастерке сохранилась единственная пуговица с пятиконечной звездой. То, что он во вражеском плену сохранил символику Красной армии, следователи оценили и разрешили воевать дальше. Остальных репрессировали.

В том же году брат Толеухана был тяжело ранен, но выжил. Именно тогда по ошибке его имя и внесли в список погибших. Домой Бекмуханбет вернулся с осколком под лопаткой, но живым. По его рассказам, в плену немцы многих расстреливали, кто-то умирал от голода и болезней. Выжить в плену помогли местные жители, которые подкармливали наших солдат. Конвоиры разрешали это, так как часть еды забирали себе.

Бекмуханбет Абитов трудился животноводом в селе Верх­ние Таинты Уланского райо­на ВКО до самой пенсии. Умер в 1996 году в возрасте 74 лет. Его брат Толеухан Абитов ушел из жизни чуть раньше – в 1990-м.

#память #история #9 мая #ВОВ

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