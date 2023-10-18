Помнят комвзвода в родном краю

Отдать дань уважения воинам Второй мировой войны – наш моральный долг. Найдется ли в нашей стране семья, которую обошла стороной война, завершившаяся победой 78 лет назад? Статистика отвечает на этот вопрос отрицательно, и истории казахстанцев о том, как они по крупицам собирали сведения о погибшем на фронте родственнике, продолжают поступать в нашу редакцию.

Бузаубай Жусуп родился в 1912 году в Карабутакском районе Актюбинской области. Окончил учебу в Актобе, трудовую деятельность начал в 1933 году учителем Ушкольской сельской начальной школы Аральского района Кызылординской области.

В 1942-м Бузаубай Жусуп был призван в армию Аральским район­ным комиссариатом обороны. Пройдя подготовку командиров в Высшем военном училище в Саратове, казахстанец получил воинское звание «лейтенант» и был назначен на должность командира взвода 79- го гвардии стрелкового полка 26-й Восточно-Сибирской гвардейской стрелковой дивизии. В своих письмах оставшимся в селе братьям он пишет, что воюет с врагом в белорусских лесах. Приходившие также с фронта стихи лейтенанта особенно бережно хранила его дочь Кульзира Кенжегараева 1939 года рождения. В настоящее время ее уважаемая многодетная семья проживает в поселке Саксаульск.

В феврале 1944 года 26-я гвардейская стрелковая дивизия вела бои за Витебск. Лейтенант Бузаубаев получил приказ со своим взводом взять пригородное село Малые Рубины. Бойцы действовали самоотверженно, взвод приказ выполнил и полностью освободил село от врага. Но практически целиком, включая и самого командира, погиб.

Лейтенант из Казахстана был похоронен в братской могиле в селе Малые Рубины Городского района Витебской области, о чем свидетельствует справка из Центрального архива Министерства обороны СССР. Об этом же говорится в книге «Боздақтар» Кызылординской области, вышедшей в 1999 году.

…Бауыржан Момышулы писал, что ни в ком так ярко не выражен национальный характер, национальная гордость, как в пехотинце. Ни от одного солдата других родов войск не требуется такой выдержки и отваги, почти нечеловеческих усилий и напряжения, как от пехотинца. Никто так остро не испытывает моральную, психологическую и физическую жестокость боя.

«Успех зависит от морально-нравственных сил войск, в конечном счете живые люди – солдаты и офицеры – решают все, они в первую очередь подвергаются испытаниям боя, но они являются и творцами побед. Человека с его душой, умом, разумом никакая техника не может заменить никогда и нигде. Душа человека – самое грозное, незримое оружие в бою. Ей по праву принадлежит первое место, равных ей по мощности средств борьбы нет и не будет», – так учил Бауыржан Момышулы.

Известно, что казахстанцы внесли немалую лепту в освобождение белорусской земли. Казахстан с первых дней войны свято выполнял свой священный долг, пополняя ряды действующей армии. Мобилизация в нашей республике была проведена в рекордно короткие сроки.

И в Беларуси, как и у нас, память о минувшей войне священна. Помнят белорусы о солдатах и офицерах из братского Казахстана, чьи судьбы неразрывно связаны с их землей. Именами казахстанцев названы улицы, им установлены памятники и мемориальные доски, воинские захоронения ухожены, их посещают земляки, родные, представители официальных делегаций из Казахстана. Каждый год находят останки солдат, и списки воинов-казахстанцев пополняются.

Белорусская земля поражает обилием величественных монументов, установленных в память о воинах, в том числе казахстанцах, сражавшихся за ее освобождение семь десятков лет назад. В Гродно очень красивая улица носит имя партизанского командира, государст­венного деятеля и писателя Ади Шарипова.

На вершине кургана, где возведен мемориал воинской славы «Лудчицкая высота», в Быховском районе Могилевской области стоит символическая фигура Баяна, восславляющего героический подвиг, совершенный здесь. У подножия горы расположена стела с изображениями шести героев Советского Союза, отличившихся в боях с врагом на Быховщине. Среди них выделяется скуластое лицо Сундеткали Искалиева. Рядовой из Западно-Казахстанской области в бою у деревни Лудчицы бросился на амбразуру дзота, заставив замолчать вражеский пулемет.

Потомки Бузаубая Жусупа нашли обелиск, установленный в месте последних боев, в которых участвовал их дед. Там среди русских и белорусских фамилий высечено имя казахстанца – Бузаубаева Жусупа. Осуществилась мечта сына героя Сагитжана Жусупова, который долгие годы писал запросы в разные инстанции. В 1985 году он побывал в Витебской области, где нашел свое последнее пристанище его отец.

Учительская династия

До войны наш герой был учителем. Еще в 1935 году Бузаубай Жусуп стал работать в начальной школе колхоза Тастубек. Молодой педагог с особым энтузиазмом приступил к воспитанию детей. В 1938-м он перевелся учителем в начальную школу в Карабулаке. О том времени вспоминают жители поселка Саксаульск Балаш Дуйсеналие­ва и Айкенже Тореханова. Их и сейчас можно расспросить о том, каким педагогом был герой войны.

Брат Бузаубая Жусупа, родившийся в 1930 году Жугинис Басбакбаев, с 1947 года работал учителем в железнодорожной школе № 423 на станции Саксаульская. До выхода на пенсию в 1995-м был заместителем директора этой школы.

А сегодня и внук Жугиниса Каир­жан – учитель физики в Саксаульской средней школе № 231, а другой внук Ермек учится на историческом факультете Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова и тоже готов продолжить учительскую династию.

Сын Бузаубая Жусупа – Сагитжан – родился в 1940 году в Саксаульске. Трудовую деятельность начал осмотрщиком вагонов на местной станции. Затем трудился мастером по ремонту вагонов Казалинского ремонтного депо. С 1974 года и до выхода на пенсию был старшим мастером-ревизором вагоноремонтного депо в Жамбыле, а в 2012-м скончался.

У Сагитжана остались четыре сына и дочь, 15 внуков и 6 правнуков. Его внучка Гульмира продолжила путь своего прадеда: с отличием окончив Алматинский железнодорожный институт, преподает в колледже в Таразе.

Как правило, талантливые учителя считают свою работу престижной и гордятся своим статусом, относятся к профессии как к призванию. А степень престижности любой профессии определяется мнением людей. Старожилы поселка Саксаульск хранят память о Бузаубае Жусупе, они признательны ему за труд, за старания в деле воспитания молодого поколения и, конечно, за настоящий боевой подвиг.

Внук Бузаубая Жусупа – Рысмаганбет – прошел путь от командира взвода до заместителя командира части во Внутренних войсках МВД РК. Участник боевых действий на таджикско-афганской границе, он награж­ден государственной наградой «Жауын­герлік ерлігі үшін», в настоящее время на пенсии в звании подполковника запаса.

Рысмаганбет тоже пошел по стопам деда, трудится преподавателем-организатором начальной военной и технологической подготовки в гимназии № 24 в Таразе, активно участвует в воен­но-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Младший брат Рысмаганбета Алтынбек после окончания школы в Таразе поступил в Бакинское высшее военное училище. За долгие годы службы прошел все ступеньки офицерской карьеры, служил в горячих точках Нагорного Карабаха. Окончил военную академию Вооруженных сил РК и докторантуру при Национальном университете обороны РК. Сегодня он ветеран Национальной гвардии в звании полковника запаса, профессор военных наук, награжден правительственной медалью «За боевые заслуги».

Автор этих строк служил вмес­те с Алтынбеком Сагитжановичем. Выезжали не раз в командировки, встречались на полигонах в дни проведения военных учений. В один из вечеров, коротая время у костра, я и узнал от друга историю лейтенанта Бузаубая Жусупа.

– Наш дед Жусуп – один из тех героев, что самоотверженно защищали Родину в страшные военные годы, – говорил тогда Алтынбек Сагитжанович. – Наш долг хранить память о нем, ведь он и его взвод сложили головы в лесах Белоруссии ради нашего светлого будущего.

Тогда Алтынбек рассказал о мечте своего отца – увековечить имя взводного с земли Сыра в названии одной из школ поселка, где он «сеял разумное, доброе, вечное». Эту идею поддержали в родном селе, в том числе председатель совета ветеранов поселка Саксаульск Бахитжан Жолмырзаев.

– Было бы славно в память о достойном сыне казахского народа, труженике и герое Бузаубае Жусупе назвать одну из школ станции Саксаульск его именем, – сказал тогда ветеран. И мы надеемся, что именно так и случится.