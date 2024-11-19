В правительстве сделали заявление о едином часовом поясе

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его информации, прежний опережающий часовой пояс UTC+6 впервые был введен в 1930–1931 годах путем использования декретного, то есть приказного времени по формуле «поясное время + один час», несмотря на то, что большая часть территории находится в пятом часовом поясе. В Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах. UTC+5 является возвратом к исторически оправданному времени, отмтеил министр.

Он сообщил, что часовой пояс UTC+5 охватывает долготы от 67,5 до 82,5 градуса, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, он охватывает более 76 процентов населения страны (15 миллионов 240 тысяч человек).

На сегодня, по информации министра, 117 стран мира из 195 сделали выбор в пользу географического времени, максимально приближенного к стандартному часовому поясу.

Шаккалиев отметил, что международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения.

В свою очередь премьер Олжас Бектенов поручил министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию.

«Правительство поддерживает это решение. Большая часть территории страны расположена в 5-ом часовом поясе, поэтому с научной точки зрения это правильное решение. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию», — подчеркнул Олжас Бектенов.