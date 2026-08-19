Завод по утилизации отходов построят в Алматы

Правительство
Дана Аменова
корреспондент

Предусматривается создание не менее 700 рабочих мест на этапе строительства и 120 постоянных после запуска

Фото: пресс-служба Правительства

Олжас Бектенов обсудил с главой Hunan Junxin Environmental Protection Дай Даого перспективы расширения сотрудничества в области утилизации отходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров компании Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd Дай Даого.

Обсужден ход реализации проекта по строительству завода по энергетической утилизации отходов в Алматы. Так, согласно ранее подписанному инвестиционному соглашению между Минэкологии и компанией Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd в мае начаты работы по реализации инвестпроекта на сумму 145 млрд теңге.

Председатель совета директоров Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd Дай Даого сообщил, что объект готовится к началу строительно-монтажных работ. Предприятие мощностью до 2 тыс. тонн отходов в сутки сможет вырабатывать до 60 МВт электроэнергии, сократить выбросы CO2 примерно на 200 тыс. тонн в год и ежегодно экономить порядка 800 тыс. м3 полигонного объема.

Предусматривается создание не менее 700 рабочих мест на этапе строительства и 120 постоянных после запуска.



Олжас Бектенов отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам экологической ответственности и формированию экологической культуры.

В Новой Конституции охрана окружающей среды закреплена в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики и гражданской ответственности. Подчеркнуто, что договоренности на высшем уровне создают благоприятные условия для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области утилизации отходов посредством реализации аналогичных проектов в других регионах Казахстана.



По итогам встречи Премьер-министр поручил Министерству экологии и природных ресурсов и другим ответственным государственным органам в срочном порядке совместно с компанией изучить все аспекты дальнейшего сотрудничества и в течение месяца подготовить к подписанию соглашения о строительстве заводов по утилизации отходов в ряде крупных городов.

Ранее сообщалось, Правительством прорабатывается вопрос строительства заводов по утилизации отходов в Караганде, Атырау, Актобе, Павлодаре и других городах.

#Алматы #Правительство #завод #энергетика #утилизация #отходы

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