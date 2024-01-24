Предотвратить негативные последствия

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, в 00.09 часов 23 января в 264 км от Алматы на границе Кыргызстана и Китая было зафиксировано землетрясение. Толчки ощутили не только жители Алматы, но и Шымкента, Жамбылской области и области Жетысу. По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет.

Как проинформировал глава ведомства, МЧС незамедлительно развернуло республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы действовали в регионах. Были организованы горячие ­линии, привлечены психологи МЧС.

Силы и средства Государственной системы гражданской защиты регионов приведены в повышенную готовность, развернуты командно-штабные машины, группировки спасательных подразделений и система оповещения населения, по словам министра, находятся в полной готовности.

– Сейсмопрогнозной комиссией на территории Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В этой связи МЧС просит жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации, – пользуясь площадкой Правительства, обратился к казахстанцам Сырым Шарипханов.

Премьер-министр Алихан Смаи­лов отметил, что все службы от МЧС до акимата и других госорганов отреагировали на подземную бурю.

– К счастью, погибших и серьезного ущерба нет, но есть пострадавшие. Люди в отсутствие своевременной информации и четких инструкций подверглись панике. Они пострадали, когда в момент толчков пытались спрыгнуть со второго-третьего этажей. Это лишь подтверждает необходимость своевременного включения систем оповещения и как можно более раннего объявления о происходящем в SMS-сообщениях и рассылках, – сказал Алихан Смаилов.

Как указал Премьер-министр, учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще. Население должно на практике знать алгоритм действий.

Глава Правительства поручил акиматам регионов совместно с заинтересованными госорганами откорректировать планы действий по ликвидации подобных ЧС.

– В ближайшее время для оперативного реагирования надлежит ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обозначил необходимость принятия всех мер для обеспечения лечения пострадавших. Он поручил службам МЧС держать ситуацию на постоянном контроле и наладить четкое взаимодействие между всеми оперативными службами, в том числе соседних государств, где находились эпицентры землетрясения.

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По второму, ранее намеченному вопросу повестки – об экологической ситуации в стране и соблюдении крупными предприятиями экологических требований, – доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

По данным спикера, в прошлом году в рамках контроля соблюдения экологического законодательства проведены 652 проверки, в результате которых выявлено 1,6 тыс. нарушений. Наложено 2,1 тыс. административных штрафов более чем на 322 млрд тенге, взыскано 1,8 тыс. штрафов на 11,3 млрд тенге.

Разработано 18 «дорожных карт» по комплексному решению экологических проблем регионов, где на 2020–2023 годы предусмат­ривалось 336 мероприятий, из которых исполнено 205. В чис­ле отстающих регионов, где не смогли выполнить и половины намеченных природоохранных мероприятий, министром названы Мангистауская, Павлодарская, Акмолинская области и область Улытау.

Ерлан Нысанбаев коротко проинформировал членов Правительства о мерах, принимаемых крупными предприятиями для улучшения экологической обстановки и, в частности, о том, как продвигается работа по установке автоматизированной системы мониторинга для контроля промышленных выбросов.

– Анализ показывает наличие нарушений экологического законодательства предприятиями и слабые темпы исполнения принятых обязательств по улучшению экологической составляющей на своих производствах. Государственный контроль соблюдения экологических требований является одним из ключевых вопросов повестки дня, – сказал в завершение своего выступления министр экологии.

Алихан Смаилов отметил, что, несмотря на проводимую работу, все еще случаются факты загрязнения атмосферы и водных ресурсов.

– Некоторые предприятия прак­тикуют несанкционированный сброс отходов в реки и озера. Поступают многочисленные жалобы от населения на такие неправомерные действия компаний. Вода – ценнейший ресурс, который мы обязаны беречь, – подчеркнул Премьер-министр.

Глава Правительства также указал, что слабыми темпами внедряются стандарты ESG на основе передового международного опыта, тогда как для большинства мировых компаний они уже стали неотъемлемой частью работы. Эти стандарты позволяют улучшить не только экологические, но и социальные, финансовые, производственные показатели. Их соблюдение является одним из критериев для международных финансовых институтов по предоставлению кредитов.

– Чтобы добиться максимальной экологической безопасности, отечественным предприятиям необходимо активнее внедрять ресурсосберегающие и безотходные технологии, – заявил глава Правительства.

Алихан Смаилов потребовал обеспечить соблюдение предприятиями экологических обязательств, в том числе по пресечению фактов загрязнения водных ресурсов.

Он также указал на необходимость продолжения реализации утвержденных региональных «дорожных карт» и принятых планов природоохранных мероприятий, выработки конкретных мер по внедрению стандартов ESG на промышленных предприятиях.

О прикладной науке

В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил о работе, проводимой ведомством по развитию науки и коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

Общий бюджет науки на 2023–2025 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом вырос в 3,3 раза, до 643 млрд тенге. При этом предусмотренный на 2024–2026 годы бюджет составляет уже около 730 млрд тенге с ростом еще на 13%.

В рамках проводимой работы научным институтам, осуществляющим фундаментальные исследования, выделено дополнительное финансирование. Значительно усилена поддержка молодых ученых – на сегодня ими осуществляется 727 научных проектов.

Одной из мер стимулирования коммерциализации научной и научно-технической деятельности является предоставление грантового финансирования. За прошедшие несколько лет общий вклад таких проектов в научно-техническое развитие страны составил 68,6 млрд тенге, включая продажи, софинансирование, налоговые выплаты, приобретенное оборудование и выплаченные роялти.

На 2023–2025 годы по данному направлению выделено 62,1 млрд тенге, что практически вдвое превышает объем финансирования за предыдущие годы.

Министр отметил, что в рамках программно-целевого финансирования на 2023–2025 годы выделено 16 млрд тенге на формирование научно-технологической инфраструктуры. До 2029 года планируется открыть семь специализированных инжиниринговых центров и научно-технологических парков.

О проведении конкурсов на грантовое финансирование проектов коммерциализации рассказал председатель правления АО «Фонд науки» Камиль Акатов.

Как отметил Премьер-министр, внедрение научных разработок – ключевое условие модернизации производств и инновационного развития экономики в целом. Для качественного роста промышленности, по словам главы Правительства, необходима тесная интеграция науки и индустрии.

Принимаются системные меры по расширению потенциала и увеличению конкурентоспособности отечественной науки. Соответствующий комплекс мер предусмотрен Концепцией развития высшего образования и науки до 2029 года.

Акцент в ней сделан на развитии прикладной науки, стимулировании бизнеса для софинансирования научных проектов, создании научно-технологи­ческих парков и инжиниринговых центров.

– Ожидается, что реализация концепции позволит увеличить до 50% долю коммерциализации и софинансирования научных проектов, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Целый ряд норм по обеспечению результативности научных проектов с учетом спроса в экономике также предусмат­ривает законопроект «О науке и технологической политике». В соответствии с ним вводятся механизмы оценки технологи­ческой готовности научных исследований от идеи до реализации. Как отметил Премьер-министр, это приблизит теоретические разработки к практике.

Наряду с этим в республике предполагается внедрять технологическое брокерство и венчурное финансирование, что повысит вовлеченность бизнеса в сферу науки и солидарную ответственность за конкретные результаты научных проектов.

– Для стимулирования частных инвестиций в науку будут предусмотрены налоговые льготы и преференции. Впервые появится возможность финансирования науки из местного бюджета, – рассказал Алихан Смаилов.

При этом спикер указал, что с учетом постоянного увеличения финансирования данной сферы важно повысить результативность научных проектов и усилить их прикладной характер.

В этой связи глава Правительства поручил до 1 марта актуализировать целевые индикаторы Концепции развития высшего образования и науки для конкретизации ожидаемых результатов при коммерциализации проектов. Кроме того, потребовал до конца года провести реинжиниринг процессов администрирования, снизить барьеры и автоматизировать все этапы отбора научных проектов, централизовать закупки товаров и услуг.

Также поручено проработать эффективные механизмы отбора и поддержки проектов коммерциализации под конкретные потребности экономики регионов.