Предупрежден... за пение на улице

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Уличный певец из Петропавловска выложил в социальных сетях видеоролик, где полицейский требует у него предъявить документы. Их у музыканта с собой не было, а был вопрос: «Разве нельзя петь на улице?»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили, что уличного музыканта действительно привлекли к административной ответственности.

– На оперативный канал «102» поступило обращение о том, что по улице Конституции Казахстана неизвестный мужчина ежедневно громко поет песни, тем самым мешая работать сотрудникам одного из офисов, – сообщили в пресс-службе ДП СКО. – Участковым инспектором полиции в ходе обслуживания данного вызова мужчина был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения по статье «Приставание в общественных местах».

#полиция #Петропавловск #музыкант

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