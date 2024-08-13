Предупрежден... за пение на улице

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили, что уличного музыканта действительно привлекли к административной ответственности.

– На оперативный канал «102» поступило обращение о том, что по улице Конституции Казахстана неизвестный мужчина ежедневно громко поет песни, тем самым мешая работать сотрудникам одного из офисов, – сообщили в пресс-службе ДП СКО. – Участковым инспектором полиции в ходе обслуживания данного вызова мужчина был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения по статье «Приставание в общественных местах».