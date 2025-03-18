Преодолели трудности, наладили дело

Цифра семь для казахов, как известно, имеет особый сакральный смысл, связанный с целостностью, завершенностью. За семь истекших лет супруги Самат и Ляззат Абильдиновы, начавшие фермерский бизнес в селе Сабынды, преодолев все трудности, с которыми сталкиваются начинающие, наладили жизнь и продолжают работать.

«Казахстанская правда» уже писала о том, как бывшие горожане Абильдиновы перебрались из столицы в родной аул Самата, где с нуля начали создавать фермерское хозяйство. Вложили в дело первые деньги, полученные от продажи автомобиля. Купили пять дойных коров. Но беспородные буренки больше съедали сена, чем давали молока. Тогда же пришло понимание: покупать домашний скот нужно только породистый.

Со временем на первые кредиты приобрели несколько племенных коров молочного направления, племенных же кобылиц, овец курдючной породы. Построили добротное помещение под мини-МТФ, которое сами и спроектировали. В просторном чердачном отделении оборудовали сеновал, где помещается более трех тысяч тюков сена. И началась у супругов новая трудовая жизнь.

Поднимались с рассветом, работали до позднего вечера. Если Самат родился и вырос в деревне, то Ляззат, никогда в сельской местности не жившая, училась всему на ходу.

Вместе супругам предстояло воплотить в жизнь идеи, возникающие у Ляззат как главы ИП «Алға». Результат вложенного труда не заставил себя ждать: Абильдиновы наладили бизнес, делая ставку в основном на столичный рынок.

Стали поставлять в Астану экологичное продовольствие – молоко, масло, сметану, творог, курт, кумыс, саумал. Появилась своя клиентура, постоянные покупатели, ожидающие в определенном месте их вкусную и полезную продукцию без консервантов и прочих добавок. Проверенная на качество и вкус молочная продукция с фермы Абильдиновых раскупается без остатка. К тому же с самого начала вся она продается в специальной таре с этикетками. Везут из ИП «Алға» в столицу и конину, и мясо птицы.

За семь лет помимо мини-фермы чета Абильдиновых построи­ла на подворье откормочную площадку с убойным цехом. В прошлом году, наконец, завершили возведение зерносклада. Из техники приобрели трактор «Беларусь», автомобиль КамАЗ, фермерский пикап с прицепом.

Поначалу, говорит глава хозяйства Ляззат Насымовна, откликаясь на просьбы райакима­та, участвовали в районных, областных и столичных сельскохозяйственных ярмарках. Экологически чистая продукция всегда распродавалась без остатка. Но в настоящее время торговать на ярмарках Самату и Ляззат просто нечем, поскольку все выращенное и произведенное без остатка разбирают астанинские клиенты.

К слову, об участии в сельскохозяйственных ярмарках у Ляззат Абильдиновой сложилось свое, наверное, не очень распространенное мнение. Но это мнение человека, который трудится от зари до зари, справедливо полагая, что такой труд должен всегда вознаграждаться. Ярмарки для мелких фермеров, выстраивающих порой с неимоверным трудом (физический даже не в счет) технологическую цепочку производства, дело заведомо убыточное.

Начать с того, что продавать продукцию нужно на 10–15% ниже рыночной цены, однако на покупку, к примеру, той же тары – упаковок для масла, сметаны, творога, бутылок для молока – скидок не бывает… Ляззат Абильдинова не против социальных ярмарок, дело ведь очень нужное, однако считает: механизм необходимо выстраивать так, чтобы пользу ощущали все участники.

Долгое время труды сельчан мало окупались из-за отсутствия у них земли. Несколько лет супруги с надеждой обращались в районные инстанции, но тщетно – свободных гектаров на территории района не имелось. Между тем много сил и средств фермеров уходило на заготовку, вернее, покупку кормов. Это, пожалуй, основная статья расходов. Для растущего поголовья с осени до весны требуется хороший запас, который стоит очень недешево. С заготовкой сенажа и зерна договаривались с местными фермерами, хотя это тоже влетало в копеечку.

От безысходности дойный гурт пришлось сократить. Построен­ная молочная ферма больше стала напоминать откормочную площадку. Упор Абильдиновы сделали на откорм лошадей, продажу кумыса.

Но лед все-таки тронулся! В прошлом году у сабындинских фермеров произошли хорошие и долгожданные события. У них, наконец, появилась земля – 180 га пахотных и 102 га сенокосных угодий. Ждали этого часа супруги около семи лет. Теперь у Абильдиновых другой статус: 1 ноября 2024 года из ИП «Алға» они перерегистрировались в КХ «Еркін». А это уже другой уровень, дающий возможность получать определенные преференции от государства.

Казалось бы, небольшое хозяйство можно отнести к одному из уверенно развивающихся в Коргалжынском районе. Во всяком случае, супруги, уверенные в этом, продолжают строить планы, вынашивают новые идеи по расширению бизнеса: намерены увеличить племенное дойное поголовье до 25 голов, пристроить к ферме доильный зал, закупить доильное оборудование с молоко­проводом, пригласить на работу местных домохозяек. Да и комбайн с сеялкой им теперь не помешали бы…

Глава КХ надеялась уже нынешней весной засеять поля кормовыми культурами. Рассчитывали взять один большой дешевый кредит, чтобы приобрести все необходимое разом и погашать займ постепенно.

– Однако куда бы я ни обращалась, всюду возникает барьер из-за отсутствия у нас залога для получения льготного займа. Кредиты выдают под залог элитной недвижимости в сельской или городской местности. Ну откуда у сельских фермеров, начавших бизнес с нуля, такая залоговая масса? – сетует глава крестьянского хозяйства.

Но сельские предприниматели не зацикливаются на возникшей проблеме и продолжают работать. По словам Ляззат Насымовны, не получается, как хотелось бы, сразу воплотить в жизнь задуманное, станут делать это постепенно, в зависимости от заработанных средств.

Моя собеседница считает, что если сегодня какая-нибудь трудолюбивая городская семья решит переехать в село и заняться хозяйством, думая, что сможет таким образом быстро разбогатеть, она сильно ошибается. Земля любит людей, можно сказать, фанатичных, упорно идущих к своей цели. К примеру, в полноценный отпуск супругам удалось съездить лишь через пять лет после основания бизнеса.

– Но это наш выбор, – говорит собеседница. – У меня, бывает, до сих пор спрашивают, не жалею ли о том, что переехала когда-то из города в село. Задавая этот вопрос себе, понимаю: однозначно нет, не жалею. Сумела найти себя в своем нелегком деле.

К слову, у фермеров появились и последователи. Одно время дояркой у них подрабатывала односельчанка. Женщина увидела, как ежедневно прокручивается рабочий жернов в хозяйстве, вникла и сама завела четырех дойных коров.