Приют для четвероногих Свежий выпуск 13 июля 2023 г. 6:00 3 Ксения Черника В Шымкенте построят приют для бездомных животных. На его возведение из городской казны выделено 800 млн тенге. Половину из них намерены освоить в текущем году, а сдать объект в эксплуатацию планируют к концу следующего. Приют расположится в микрорайоне «Актас» на площади около одного гектара. Проект включает в себя лабораторию, карантин-комнату, помещение для стерилизации и кастрации животных. Напомним, волонтеры неоднократно фиксировали факты ненадлежащего содержания кошек и собак, требуя навести порядок и прекратить жестокое обращение. В новом питомнике предусмотрено 200 мест для кошек и 300 – для собак. До конца года подрядная компания обещает ввести в эксплуатацию часть здания, что позволит уже принимать до 300 животных. #Шымкент #строительство #приют #бюджет #животные