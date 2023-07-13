Приют для четвероногих

На его возведение из городской казны выделено 800 млн тенге. Половину из них намерены освоить в текущем году, а сдать объект в эксплуатацию планируют к концу следующего.

Приют расположится в микро­районе «Актас» на площади около одного гектара. Проект включает в себя лабораторию, карантин-комнату, помещение для стерилизации и кастрации животных. Напомним, волонтеры неоднократно фиксировали факты ненадлежащего содержания кошек и собак, требуя навести порядок и прекратить жестокое обращение.

В новом питомнике предусмотрено 200 мест для кошек и 300 – для собак. До конца года подрядная компания обещает ввести в эксплуатацию часть здания, что позволит уже принимать до 300 животных.