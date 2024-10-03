Ради благой цели

В стране осуществлены 92 благотворительные программы с привлечением около 180 млрд тенге частных пожертвований

Об этом вчера в Астане было сообщено в ходе третьей Национальной конференции по благотворительности. Ее организаторами выступили ОФ «Қазақстан халқына» в сотрудничестве с АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Напомним, в 2022 году на первой конференции с участием основных НПО республики, имеющих отношение к благотворительной деятельности, была принята концепция, утверждены направления деятельности фонда. В прошлом году разработана региональная Карта благотворительных проектов.

В нынешнем году конференция стала диалоговой площадкой между государством, бизнесом и НПО по вопросам развития национальной благотворительности, обмена опытом и информацией.

Участниками панельных сессий на тему «Партнерство фондов, бизнеса и местных властей», «Перспективы корпоративного партнерства» стали представители АО «Самрук-Қазына», ТОО «Корпорация Казахмыс», «Евразийская группа» (ERG), Solidcore Eurasia, Фонда устойчивого развития образования, ОФ «Қамқорлық қоры», холдинга Aitas, «СП КАТКО», ТОО «Азиатский газопровод», КПО и Шеврон. Ими был презентован собственный опыт по реализации благотворительных проектов, взаимодействию с местными исполнительными органами и продвижению брендов.

– Мы хотим обсудить с благотворителями, нашими партнерами возможности по дальнейшему сотрудничеству, – отметил председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев. – Сегодняшняя конференция позволит нам лучше понять запросы, требования, подходы друг друга с тем, чтобы мы могли более эффективно осуществлять благотворительные программы и проекты.

Также в своем выступлении председатель правления отметил уникальность и масштабы проектов фонда, охватывающих такие сферы, как здравоохранение, образование, социальная поддержка, спорт и культура. Уже успешно осуществлены 92 благотворительные программы с привлечением около 180 млрд тенге частных пожертвований.

Параллельно с этим особое внимание уделяется проектам, направленным на повышение качества жизни жителей сельской местности. Болат Жамишев отметил, что накопленный опыт позволяет фонду масштабировать благотворительные проекты, адаптировать и расширять их в зависимости от нужд благополучателей.

– Для нас благотворительная деятельность является важной составляющей работы, – отметил председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. – Нынче на эти цели было выделено более 36 миллиардов тенге, из которых 22 миллиарда адресовано районам, пострадавшим от паводков. По всему Казахстану на наши средства построено и введено в эксплуатацию 43 реабилитационных центра. В сфере медицины оказана помощь более чем 100 тысячам казах­станцев, которые проживают в отдаленных аулах.

Следует также напомнить, что на деньги АО в Астане открыт республиканский центр экстренной медицины с современным оборудованием. В год он будет принимать более 18 тыс. пациентов.

В ходе конференции сос­тоялась также церемония награж­дения специальными премиями благотворительности «Қазақстан халқынан». Они вручаются людям и организациям, внесшим значительный вклад в продвижение идей благотворительности в нашей стране.