Строительство воздушной гавани идет пятый год. Сроки ввода в эксплуатацию важного для города объекта неоднократно переносились, в то время как существующий аэропорт уже давно не справляется с потоком пассажиров, среди которых есть и потенциальные инвесторы. Им в Шымкенте рады. К слову, с начала года в экономику города привлечено 536 млрд тенге инвестиций, что на 9% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

В текущем году в Шымкенте реализовано 12 инвестпроектов. Работу на новых объектах получили порядка 1 тыс. горожан. Для города, в котором проживают 1 млн 250 тыс. человек, каждое рабочее место имеет значение. Вопрос занятости не сходит с повестки дня городских властей. Принятыми мерами удалось снизить уровень безработицы до 4,8%.

– Согласно утвержденному плану Правительства до 2028 года в город планируется привлечь 5,6 триллиона тенге инвестиций, – отметил Габит Сыздыкбеков. – Уже сегодня сформирован пул из 220 инвестиционных проектов на сумму 2,7 триллиона тенге. Предполагается создание более 30 тысяч новых рабочих мест. Среди масштабных проектов – крупнейший в стране тепличный комплекс общей площадью 650 га. Проект стоимостью 650 миллионов долларов реализует турецкий инвестор – компания Alarko Holding.

Шымкент славится предприимчивостью жителей, активно развивающих малый и средний бизнес. Количество субъектов предпринимательства уже превысило 136 тыс. Деловая активность сказывается на пополнении бюджета, который в этом году увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 123 млрд тенге и достиг 656 млрд.

По инициативе акима города принято решение о снижении с 1 января 2024 года размера розничного налога с 4 до 2%. Данная мера мотивирует предпринимателей работать более открыто. Итог – поступления в бюджет по данному виду налога увеличились в 4,4 раза.

Рост экономических показателей напрямую влияет на качество жизни населения. Как известно, Шымкент относится к числу регионов с низким уровнем заработной платы. При этом принимаются системные меры по ее повышению. Примерно 15 тыс. гражданских служащих подняли зарплату на 50 тыс. тенге, выделив для этого из местного бюджета 10 млрд тенге. В итоге минимальная заработная плата в учреждениях, финансируемых из местного бюджета, превысила 140 тыс. тенге. Средний размер зарплаты в городе вырос на 12,5% и достиг 304 тыс. тенге.

Остановился Габит Сыздыкбеков и на решении социальных воп­росов, озвучил промежуточные итоги проделанной работы по возврату в коммунальную собственность инфраструктурных и социальных объектов.

– Все, что обещано горожанам, будет выполнено, – заверил Габит Сыздыкбеков, отвечая на вопрос о возврате в коммунальную собственность Дворца фосфорников и намерении создать там центр культуры и досуга для населения. – После проведения технической экспертизы выяснилось, что здание это аварийное, не отвечает требованиям сейсмостойкости. Мы его вынуждены были снести. Там уже готова площадка под новое строительство, в феврале приступим.

Усилиями властей в собственность города, кроме Дворца фосфорников, удалось вернуть через суд Ледовый дворец, поликлинику № 2, два парка – «Кен баба» и «Киял алеми». В планах также значится возврат в коммунальную собственность бассейна «Спартак».

Строительство центра культуры и досуга будет вестись на деньги спонсоров, сообщил Габит Сыздыкбеков. И это не единственная новостройка, которая запланирована на следующий год. Будет в городе новый театр оперы и балета, строится 18 комфортных школ, две из которых уже сданы в эксплуатацию.

Не менее важен для города и перинатальный центр, особенно если учесть, что в Шымкенте высокий уровень рождаемости. Вопрос о его возведении фактически решен.

На площадке СЦК аким города рассказал также о мерах по повышению качества услуг в сфере здравоохранения. На сегодня уровень обновления материально-технической базы медучреждений достиг 86,5%. В текущем году 46 врачей прошли курсы повышения квалификации в клиниках России, Турции. До конца года еще 29 повысят свой опыт.

В детской больнице и перинатальном центре открыты отделения госпитальной фармации. До конца года планируется открыть еще пять таких отделений, а также детский кардиохирургический центр. Для повышения качества оказания услуг скорой помощи приобретены 23 единицы специального автотранс­порта.

Этот год стал переломным по решению инфраструктурных и коммунальных проблем, от которых страдают в большей степени обитатели жилых массивов и микрорайонов, присое­диненных к городу. Работа по строительству системы энергоснабжения, водоснабжения и газификации вышла на завершающий этап.

Город активно строит дороги, поскольку ежегодно растет количество автотранспорта. В Шымкенте официально зарегистрировано более 460 тыс. автомобилей плюс ежедневно прибывает из пригородных районов порядка 100 тыс. авто. Тем самым создается колоссальная нагрузка на дорожную сеть.

На дорожное строительство в этом году объем выделенных средств из бюджета возрос на 13,2 млрд тенге и достиг 60 млрд тенге. Эти средства позволят увеличить до конца года долю хороших дорог с 71 до 75%.

Важным этапом дорожного строительства стало введение в эксплуатацию Южной объезд­ной трассы протяженностью 16 км. До конца года планируется полностью завершить 3,7 км объездной дороги А-2, уложить асфальт на 15,4 км. Это решит проблему заторов и неудобств, которые в последние годы испытывают автолюбители, а также водители транзитного и общест­венного транспорта.