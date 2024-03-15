Сенатор Ляззат Калтаева: Антивейповый закон защитит наших детей

По мнению депутата, от принятия этого документа зависит судьба будущего поколения, передает Kazpravda.kz
- В Атырау проходит третье заседание Национального курултая. Работаю и параллельно отслеживаю ход заседания.
Для меня, как мамы 8-летней дочери, которая завтра станет подростком, особенно важны слова президента Токаева о том, что нужно «максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.
В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов».
Уверена, что данный закон, который мы рассмотрели в Сенате, позволит оградить и защитить наших детей, а значит будущее нашей страны, - считает Ляззат Калтаева.