Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»

Архивное фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов

- Главой государства подписан еще один очень важный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

Первое - это защита наших медицинских работников. Все мы ждем быстрой и качественной помощи, полной отдачи от врачей, требуем исполнения клятвы Гиппократа. Кажется естественным, что врач обязан жертвовать собой во имя пациента.

Но что мы видим в то же время? Наши врачи и другие медицинские работники сталкиваются с неуважительным отношением к себе и к своей работе. Они не защищены с юридической, социальной и финансовой стороны. Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите.

Новый закон вводит страхование профессиональной ответственности медицинских работников: предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу; медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.

Второе, общественность давно бьет тревогу по поводу распространения и легкости доступа для наших детей и молодежи к вейпам. К сожалению, реклама, доступность и недостоверная информация о мнимой безопасности вейпов привела к их широкому распространению даже среди школьников.

Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Все нормы обсуждались в Сенате с экспертным и бизнес-сообществом, НПО и активистами очень активно и нашли полную поддержку депутатов. Закон призван усилить систему здравоохранения и защищать здоровье наше подрастающего поколения и народа в целом.