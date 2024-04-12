Сенатор Талгат Жунусов перечислил шаги для укрепления потенциала науки

Свое мнение о том, как создать условия для внедрения инноваций во всех сферах жизни, высказал сенатор Талгат Жунусов, передает Kazpravda.kz

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Сегодня 125 лет со дня рождения Каныша Сатпаева – выдающегося ученого. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал его «отцом казахстанской науки» и подчеркнул, что празднование его юбилея является «шагом к формированию культа знаний и науки» в стране.

«Нам необходимо продолжить большое дело, начатое Канышем Сатпаевым», – подчеркнул президент.

Сенатор напомнил, что в своем сегодняшнем выступлении на Национальном совете по науке и технологиям президент особо остановился на причинах и последствиях катастрофических наводнений, равных которым не было более 80 лет. Первопричину следует искать в глобальном климате, поскольку в последние годы во всех странах участились стихийные бедствия. Например, в 1980-1985 годах в мире произошло около 1700 стихийных бедствий, а в 2010-2015 годах их число превысило 3700, то есть количество природных катастроф за короткий период времени увеличилось вдвое. И почти половина из них связаны с водой. Поэтому сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука.

В прошлом году для развития науки выделено 625 млрд тенге, и эта сумма будет увеличиваться в будущем, вдвое повысились зарплаты ученых, значительные средства выделяются на формирование передовой научно-исследовательской инфраструктуры.

Усилены меры поддержки молодых исследователей, увеличилось количество образовательных грантов на обучение в докторантуре. Ученым предоставляется прекрасная возможность пройти практику в передовых научных центрах мира.

Вместе с тем требуется создание передовых инженерных школ на базе региональных вузов. Образовательные программы и технологические проекты этих школ должны быть ориентированы на потребности приоритетных отраслей промышленности.

Здесь следует расширят практику реализации проектов по типу «Моя профессия – мое будущее», который содействует синхронизации сферы образования и рынка труда.

Депутат подчеркнул, что для повышения качества жизни граждан – нам необходимо обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, наладить выпуск всей линейки необходимой продукции. Именно этими принципами, мы должны руководствоваться при реализации всей нашей научно-технологической повестки, добавил он.